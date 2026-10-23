(AUDIO) Scriitoarea Lavinia Braniște – între finaliștii „Prix Médicis étranger 2026”, cu romanul „Camping”

Publicat de letitia, 23 octombrie 2026, 20:10

Scriitoarea Lavinia Braniște se află între finaliștii Prix Médicis étranger 2026, cu romanul „Camping”, publicat, anul acesta, în ediție franceză, la „Éditions des Syrtes”, în traducerea lui Sylvain Audet-Găinar.

În România, volumul a apărut în 2025, la editura Polirom.

Tema principală a romanului o constituie migrația economică. Cartea prezintă povestea Sofiei, o sexagenară aflată la muncă în Spania, care, ajunsă în pragul pensionării, își plănuiește revenirea în țară.

Într-un interviu acordat colegei noastre, Letiția Gheorghiu, scriitoarea Lavinia Braniște a povestit cum a primit această veste:

Prix Médicis étranger este unul dintre cele mai importante premii literare franceze, care, începând din anul 1970, recompensează vocile curajoase din literatura străină.

Dintre autorii români, Norman Manea a devenit, în 2006, primul laureat al acestui premiu, cu volumul „Întoarcerea huliganului”, iar romanele „Solenoid” și „Theodoros” ale lui Mircea Cărtărescu au fost incluse pe lista scurtă a Prix Médicis étranger în 2019 și, respectiv, 2024.

Câștigătorul ediției din acest an va fi anunțat pe 2 noiembrie.

Scriitoarea Lavinia Braniște este prezentă, în aceste zile, la Iași, la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere.

Mâine, publicul o va putea întâlni, începând cu ora 12:00, la Palatul Copiilor, în cadrul evenimentului „Casa Copilăriei”.

Cea de 14-a ediție a FILIT are loc până duminică și reunește sute de profesioniști din domeniul cultural – scriitori, traducători, editori, jurnaliști și critici literari – în dialog cu publicul ieșean.

În cele cinci zile de festival au loc zeci de evenimente, în diverse spații din oraș, printre cele mai așteptate fiind „Serile Filit”, de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.

(Radio Iași/Letiția Gheorghiu)