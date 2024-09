(AUDIO) Regizorul Andrei Șerban revine la Iași cu opereta „Văduva veselă”

Regizorul Andrei Șerban revine la Iași, după 7 ani, și pune din nou în scenă opereta „Văduva Veselă” la Opera Națională Română. Premierele vor avea loc astăzi și mâine.

De această dată s-a renunțat la textele cu trimiteri politice, partea literară este scurtată și este accentuată partea muzicală. Pentru Andrei Șerban compozițiile muzicale sunt ființe vii pe care le adaptează timpurilor.

Andrei Șerban: Acum 7 ani când am montat ”Văduva veselă„, spectacolul era axat foarte mult pe prezentul realităților politice din România. Era o situație foarte tulbure între partide, era confuzie, era foarte multă discordie, tensiune, ură, aș putea spune, iar spectacolul avea o notă politică care mi s-a părut necesară, pentru că întotdeauna tot ceea ce fOpereta vând o pavestele, în varianta aceasta, este un real muzical, cu o poveste de dragoste în centru, cu testele ajustate pentru perioada asta și cred că cel mai bun lucru e că în continuare publicul-și manifestă interesul. Am vândut aceste 2 spectacole undeva în 2 zile și avem permisiile că în continuare interesul va fi constant, astfel încât îl vom îl vom programa pe parcursul stagiunii. ac se referă la prezent. Întotdeauna chiar o operă sau o piesă de teatru, un Shakespeare sau un Cehov, un Mozart sau un Donizetti puse în scenă astăzi trebuie să respecte cumva tradiția acelui timp, dar în același moment trebuie să încerce să se refere la momentul nostru, al vieții noastre de acum, pentru că altfel privim opera ca pe un muzeu, un muzeu învechit, prăfuit, inutil, care nu mai are niciun fel de tangență cu viața noastră.

Managerul Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu a remarcat interesul publicului pentru cele două reprezentații.

Andrei Fermeșanu: Opereta ”Văduva veselă„, în varianta aceasta, este un real musical, cu o poveste de dragoste în centru, cu textele ajustate pentru perioada asta și cred că cel mai bun lucru e că în continuare publicul își manifestă interesul. Am vândut aceste 2 spectacole undeva în 2 zile și avem premisele că în continuare interesul va fi constant, astfel încât îl vom programa pe parcursul stagiunii.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)