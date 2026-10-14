(AUDIO) Radio România Iași, premiată pentru excelență în mass-media la Seara Valorilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2026, 23:16

Radio România Iași a primit premiul pentru „Excelență în mass-media” în cadrul galei Seara Valorilor, eveniment organizat de Primăria Municipiului Iași.

Distincția a fost acordată postului de radio regional cu ocazia aniversării a 85 de ani de activitate, recunoscându-i-se rolul de reper informațional și cultural în întreaga regiune a Moldovei.

Distincția a fost înmânată pe scena din Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, managerului instituției media, Claudia Crăcăleanu.

Evenimentul a făcut parte din manifestările celei de-a XXXV-a ediții a Sărbătorilor Iașiului și a reunit elite din cultură, educație, jurnalism și sport.

Alături de recunoașterea adusă echipei Radio Iași, municipalitatea a oferit și alte distincții importante.

Constantin Mihai are detalii: Cei nouă inițiatori ai Festivalului de Artă Sacră de la Iași au fost distinși de Primăria localității în cadrul evenimentului Seara Valorilor. Președintele festivalului este profesorul Adrian Stoleriu, decan la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, iar Cătălin Jechel, consilier mitropolitan, este președintele fundației. Alături de aceștia au fost distinși mitropolitul Moldovei și Bucovinei, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași, rectorul Universității Naționale de Arte, directorul Palatului Culturii și al Muzeului Municipal, precum și managerul Ateneului Național din Iași. Studioul Teritorial Radio Iași a primit premiul de excelență în mass-media, iar Violeta Gorgos, premiul „Vanda Condurache” pentru jurnalism. Profesorul Bogdan Crețu a primit premiul „Pogor”, oferit de Academia Română. Premiul de excelență în cercetare a fost atribuit rectorilor Universităților de Științe ale Vieții și Tehnică din Iași pentru realizarea campusului de învățământ dual Agritech. Cele patru membre ale echipei de canotaj CSM Iași, precum și cei doi antrenori, dar și echipa de șah CSM Iași 2020 au primit premiul pentru excelență în sport. Premiul pentru excelență în afaceri l-au primit firmele Quartz Matrix, Itality și Voice România.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)