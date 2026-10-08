(AUDIO) Protest al angajaților de la CET Iași, nemulțumiți de nivelul salarial

Aproximativ 150 de angajați ai CET 1 Iași și CET II Holboca au protestat astăzi, timp de două ore, solicitând majorări salariale.

Liderul sindical, Sorin Turcu, a precizat că salariații societăților comerciale aflate în subordinea primăriilor care nu au datorii la bugetul de stat ar putea beneficia de o creștere a salariului, care să compenseze inflația pe anul trecut.

Potrivit acestuia, la mai multe societăți de profil din țară, aceste majorări au fost deja acordate.

În cazul în care Guvernul nu va da curs solicitărilor din memorandum, angajații de la cele două CET-uri din Iași vor sista activitatea:

În aceeași ordine de idei, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că, la nivel local, au fost identificate resursele financiare în acest sens, însă este necesară o hotărâre de Guvern:

(Radio Iași, Constantin Mihai)