(AUDIO) Proiect de 67 de milioane de lei, în vederea achiziționării de aparatură medicală de ultimă generație pentru IRO Iași

Institutul Regional de Oncologie Iași a depus un proiect în valoare de 67 de milioane de lei, care prevede achiziționarea de aparatură medicală de ultimă generație.

Managerul unității sanitare, Mirela Grosu, a precizat că, echipamentele medicale sunt importante pentru diagnosticarea și tratatrea afecțiunilor oncologice.

Mirela Grosu: Acesta este un proiect pe care noi l-am depus în acest an. A început deja implementarea. O parte din echipamente au și venit. Deja am cerut și am depus cereri de rambursare pentru o parte din ele, pentru că am avut acorduri-cadru încheiate și atunci nu a rămas decât să găsim sursa de finanțare și să încheiem contractele subsecvente și să dăm drumul la comenzi. O mare parte din aceste echipamente sunt echipamente care înlocuiesc cele existente, dar sunt câteva echipamente foarte importante. De exemplu, vom schimba, anul viitor pe vremea asta, un accelerator care va avea tomoterapie și sistem de stereotaxie – probabil va fi cel mai performant la nivelul anului 2025. Ne dorim ca pacienții noștri să beneficieze de aceste servicii.

Șeful Serviciului de Verificare Proiecte din cadrul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, Cristina Avram, a arătat că proiectul beneficiază de fonduri europene nerambursabile, iar echipamentele achiziționate sunt performante:

Cristina Avram: Este un proiect de importanță strategică și foarte binevenit pentru regiunea noastră.

Constantin Mihai: Echipamente din ce domenii?

Cristina Avram: Din domeniul diagnosticului și tratamentului pe sectorul de oncologie. Este un sector foarte, foarte greu încercat la nivel de regiune și sperăm ca pacienții să beneficieze din plin de serviciile medicale care urmează să le fie furnizate. Fondurile sunt de la Comisia Europeană, este un proiect cu finanțare nerambursabilă. 98% este finanțarea – 85% este FEDER și restul de la bugetul de stat.

În cei 11 ani de funcționarea, Institutul Regional de Oncolgie Iași I a depus 21 de proiecte, în valoare de 170 de milioane de lei, din care 12 au fost definitivate.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)