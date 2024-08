(AUDIO) Programul Regional Nord-Est 2021—2027, aprobat de Comisia Europeană

Programul Regional Nord-Est 2021—2027 a fost aprobat de Comisia Europeană.

Suma pusă la dispoziție prin intermediul acestui instrument este de 1,75 de miliarde de euro. Ea va fi folosită pentru proiecte de creștere a calității vieții și de reducere a decalajelor de dezvoltare față de alte regiuni.

Într-o intervenție pentru Radio Iași, directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a precizat că față de perioada anterioară, programul actual vine cu mai multe noutăți care indică o descentralizare a deciziei: ”Este un pas spre beneficiari. A doua noutate este că o sumă importantă de bani, de 1,75 miliarde de euro sunt puși la dispoziția regiunii noastre. Un al treilea unghi, aș spune că, exercițiu 2021-2027 este unul foarte diferite cele anterioare, pentru că se pune un accent mare pe zona de competitivitate, inovare, cercetare, specializare inteligentă, digitalizare, subiecte care sunt la ordinea zilei, astăzi, de asemeni pe zona de economie verde, eficiență energetică.”

În aceeași ordine de idei, directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei a mai precizat că România are ca termen decembrie 2023 pentru a finaliza proiectele din exercițiul financiar 2014-2020, însă plățile efectuate până în prezent abia depășesc 40% din totalul sumei contractate la nivel regional: ”Pentru exercițiul 14-20, avem încă multe proiecte care n-au ajuns la finalizare. Dacă vă dau o cifră, am contractat circa 1,6 miliarde de euro și am făcut plăți de aproximativ 650 de milioane de euro, deci, mai mulți bani de rambursat. Deci multe proiecte care nu s-au finalizat, probabil că vor fi și unele care nu se vor termina și nu vor fi implementate până la finalul anului viitor.”

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă)