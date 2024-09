(AUDIO) Primăria Iași a reanalizat măsurile privind restricționarea accesului vehiculelor private către Aeroport

Reprezentanții Primăriei Iași au reanalizat măsurile privind restricționarea accesului vehiculelor private către Aeroport.

Astfel, vor putea circula mașinile care doar transportă pasageri pentru o viitoare îmbarcare; acestea însă nu vor putea staționa, deoarece în zonă se amenajează șantierul pentru reconfigurarea parcărilor și a căilor de acces auto către terminale.

De asemenea, se va permite accesul auto către pensiunile și restaurantele situate pe malul stâng al Lacului Ciric 2.

Primarul Mihai Chirica: În primul rând, o să aibă acces și riveranii de pe malul stâng, cei care se duc către pensiuni sau diverse evenimente, mă refer cei care trec de piscina Ciric, dar sunt în continuare diverse restaurante și, sigur, nu putem să le afectăm activitatea. Și în al doilea rând, ne gândim și la situația în care pe Plecări, o persoană și-ar lăsa pe cineva. Bineînțeles, sub statutul în care nu va sta mai mult de 5 minute, pentru că transbordarea este mai lungă și tot o mașină ajunge să îl ducă. Și atunci am analizat cu maximă acuratețe – o să primească un tichet, un fel de bon de acces, intră, nu poate sta mai mult de 5 minute, își lasă persoana pe care trebuie s-o lase și trebuie să părăsească imediat zona aeroportuară, pentru că nu are loc unde să staționeze.

În altă ordine de idei, Mihai Chirica a mai anunțat că Ministerul Apărării a avizat proiectul privind viitoarea cale de acces auto către Aeroport, prin cartierele Tătărași și Aviației.

Noua cale de acces va fi un drum cu două benzi pe sens.

Documentele recent emise permit efectuarea unor schimburi de terenuri și proiectarea viitoarei șosele:

Mihai Chirica: Referitor la finalizarea proiectării drumului de acces dinspre Tătărași către Aeroport – vestea bună este că între timp a ajuns și avizul de la Ministerul Apărării Naționale, alături de cel de la Ministerul de Interne, așa cum spuneam într-o informare anterioară, ceea ce ne dă voie să construim un drum pe două benzi pe sens, care va face legătura dintre strada Aurel Vlaicu și zona Aeroport, cu cealaltă cale de circulație pe care o face Consiliul Județean către Aroneanu și cu monitorizarea foarte atentă a circulație pe actualul drum către Aeroport, cel pe care îl știe toată lumea.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)