(AUDIO) Prezență de peste 99% la proba de Limba și literatura română a Bacalaureatului, în jud. Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 iunie 2022



Rata de participare la proba scrisă la Limba şi literatura română a Bacalaureatului, desfăşurată astăzi, este de 98%. Totodată, 39 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

La Iaşi, peste 99 la sută din copiii de clasa a XII-a, din județul Iași, care s-au înscris la exmaenul de Bacalaureat, au participat la proba de astăzi.

Nu s-a constatat nicio fraudă și niciunul din cei prezenți nu a fost eliminat din concurs.

Absolvenții au considerat că examenul la Limba Română din acest an a avut subiecte medii către dificile.

Elev 1: A fost destul de ușor, pentru că au dat comedia, așa că erau o operă pe care majoritatea o știu, cred. Nu pot să spun că mă așteptam. Puteau să dea orice, dar era un subiect destul de lejer.

Elev 2: Simt că m-a ajutat foarte mult faptul că am avut o profesoară care m-a îndrumat și care m-a învățat să reușesc să abordez orice subiect, chiar dacă nu eram neapărat perfect pregătită pentru el. Adică eu nu mă așteptam, nu m-am concentrat pe comedie foarte mult în ultima săptămână să o învăț. Totuși, am fost surprinsă când am putut să scriu, în opinia mea, destul de bine, deși nu eram pregătită neapărat cum ar trebui.

Elev 3: Sincer, nu mă așteptam la subiect. A fost comedie, ceva ce picat și acum 2 ani dar, bine, nu e foarte relevant asta. A fost un subiect destul de OK, după mine, nimic foarte greu. Poate la I b), un subiect mai puțin accesibil, dar se putea face.

Elev 4: Nu ne așteptam. Credeam că o să dea poezie. Pe lângă subiectul III, au fost dificile și celelalte subiecte.

Elev 5: Subiectele au fost rezonabile, adică ușor de rezolvat. Cred că un pic mai ușor decât la simulări, așa că pentru mine, cel puțin, nu au fost catastrofale.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)