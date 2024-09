(AUDIO) Premiera piesei „Kalida”, la Ateneul Național din Iași

La Ateneul Național din Iași va avea loc, mâine seară, de la ora 19,00, premiera piesei Kalida, în regia Erikăi Moldovan.

Piesa reprezintă o adaptare și a fost finanțată printr-un program european care vizează valorile și trandițiile etniei rome.

Erika Moldovan: Kalida este un nume pe care eu l-am găsit într-o listă de nume țigănești, care mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că are foarte multă rezonanță, mai ales în direcția etnică, care mă interesa pe mine și suita de nume pe care le-am ales. De asemenea, le-am sustras dintr-o listă de nume țigănești și mi s-au părut și exotice și care nu mai aparțin neapărat secolului nostru, pentru că povestea se întâmplă la început de secol XX și mi s-au părut niște nume rare și care localizează etnia, dar și care par desprinse dintr-o poveste. Am ales să plasez acțiunea într-o șatră de țigani, o mini-șatră, pentru că am avut doar cinci actori. E drept că acest spectacol ar fi mult mai frumos, să zicem, dacă am avea cu adevărat o șatră de minimum 20 de actori. Dar chiar și așa, cei cinci reușesc să creez un micro-univers, o micro-lume țigănească autentică, din care să reiasă fix ceea ce noi ne-am propus, și anume să surprindem spiritul țigănesc, cel autentic.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)