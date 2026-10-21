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(AUDIO) Prefectul de Botoșani cere în instanță anularea hotărârii privind sălile de jocuri de noroc

(AUDIO) Prefectul de Botoșani cere în instanță anularea hotărârii privind sălile de jocuri de noroc

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 13:22 / actualizat: 21 octombrie 2026, 14:38

Prefectul județului Botoșani, Raluca Curelariu, a sesizat Tribunalul Botoșani și a cerut anularea hotărârii Consiliului Local al municipiului reședință privind autorizarea și funcționarea sălilor de jocuri de noroc.

Instituția Prefectului susține că actul normativ prezintă nereguli grave, precum stabilirea unei distanțe minime față de licee și spitale de psihiatrie, fără menționarea unor restricții similare în cazul unor alte tipuri de unități medicale sau de învățământ, lăcașuri de cult și centre de plasament.

De asemenea, hotărârea ar prevedea regulemente contradictorii pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a sălilor de jocuri de noroc.

Prefectul Raluca Curelariu: Pe a doua hotărâre a Consiliului Local vizând funcționarea jocurilor de noroc pe care o atac, pe masa consilierilor au ajuns două proiecte, unul inițiat de către botoșăneni, cu șapte mii de semnături, prin care au cerut interzicerea jocurilor de noroc în municipiu. Proiectul de hotărâre al botoșănenilor a fost respins în Consiliul Local. În luna iunie a fost adoptată hotărârea de Consiliu Local, prin care se permite funcționarea jocurilor de noroc. Prima hotărâre pe care am atacat-o în instanță, după ce au studiat documentele, consilierii locali au decis revocarea acelei hotărâri. În luna octombrie au adoptat o nouă hotărâre a Consiliului Local pentru permiterea jocurilor de noroc în municipiu, hotărâre pe care astăzi am atacat-o în instanță, cerând anularea ei din motive de nelegalitate.

Actul normativ, emis de Consiliul Local Botoșani, este suspendat de drept până la soluționarea definitivă a procesului. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

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