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(AUDIO) Petronela Petrea, directoarea Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, a câștigat titlul de Directorul Anului 2026

(AUDIO) Petronela Petrea, directoarea Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, a câștigat titlul de Directorul Anului 2026

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 06:16

Petronela Petrea, directoarea Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, județul Iași, a obținut titlul de Directorul Anului 2026, în cadrul Galei Premiilor pentru Directorii Anului, organizată de Asociația pentru Valori în Educație.

Distincția recompensează activitatea managerială și rezultatele obținute în dezvoltarea instituției de învățământ, care a devenit un reper educațional pentru comunitatea din județ.

Petronela Petrea conduce instituția fără întrerupere din 2007, după un prim mandat în perioada 2000–2004, acumulând 21 de ani de experiență în această funcție.

Într-un interviu pentru emisiunea Starea Educației, Petronela Petrea a declarat că această recunoaștere nu este doar meritul său, ci reprezintă încununarea muncii întregii echipe, desfășurate de-a lungul mai multor ani și a vorbit despre proiectul care i-a permis să intre într-o astfel de competiție: ”Proiectul de bază este cel care este și înscris în proiectul nostru de dezvoltare și anume o școală de elită în inima comunității și asta înseamnă să găsim resurse pentru dezvoltarea maximă a fiecărui copil care ne trece pragul și nu sunt puțini. Anul acesta avem 2418 copii de la grădiniță până la clasa a XII-a și faptul că ei ne-au ales să fim școala în care își încep școlaritatea sau o continuă la diferite niveluri înseamnă că lucrurile se întâmplă bine.”

Printre rezultatele care susțin această dezvoltare se numără investițiile de aproximativ 100 de milioane de lei în infrastructură, atragerea a peste 4,5 milioane de lei din fonduri europene, o rată a abandonului școlar de zero și o promovabilitate de 95,34% la Evaluarea Națională.

Interviul integral poate fi accesat AICI

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO radioiasi.ro)

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