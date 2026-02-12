Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) „Noi vrem o școală fără bullying! Tu vrei?” – povestea spusă de elevi, pe scenă

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 11:03

Fenomenul de „bullying” este tot mai prezent în școlile din România, 1 din 4 elevi fiind victima repetată a unui astfel de tratament din partea colegilor – arată un raport Salvați Copiii.

Pentru a răspunde acestei realități, autoritățile din municipiul Vaslui derulează, alături de zece unități de învățământ, proiectul „Noi vrem o școală fără bullying! Tu vrei?”.

Inițiativa își propune să aducă această temă în fața comunității prin teatru, un limbaj universal și ușor de înțeles, a explicat coordonatoarea proiectului, Lorena Negrea: ”Anul acesta ne dorim să îi punem în valoare pe elevi printr-o piesă de teatru cu actori din rândul lor, al elevilor, pornind de la scenarii scrise tot de ei. Aceștia vor fi îndrumați de specialiști în arta teatrală să urce pe scenă, să interpreteze rolurile și să arate publicului cum se simte cu adevărat bullying-ul, ce îl cauzează și mai ales ce impact emoțional poate avea.”

Participarea la acest proiect oferă tinerilor ocazia de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, de a lucra în echipă și de a învăța să își apere drepturile. În același timp, publicul este invitat să reflecteze asupra rolului pe care fiecare îl poate avea în prevenirea bullying-ului.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă Salvați Copiii)

