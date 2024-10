(AUDIO) Moaștele Sfântului Pantelimon aduse la Iași pentru pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva

Manifestările prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva sunt în plină desfăşurare la Iaşi.

Aproximativ 26.000 de pelerini s-au închinat, până la ora 12:00, la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Au fost 35 de intervenții medicale, iar două persoane au fost transportate la spital.

”Pelerin: Cu rugăciuni de sănătate, de împlinire, să ne fie bine pentru familie, în general în viață.

Reporter: Cât ați stat la rând la așteptare?

Pelerin: 6 ore.

Pelerin: Cu gânduri bune de rugăciune pentru copilul meu și pentru toată familia.

Pelerin: Rugăciune de sănătate am un picior care nu pot să-l mai mișc cu totul, noi sperăm să ne vindecăm. Toți avem nedăjdie în Sfânta Parascheva, în fiecare an venim dar de data asta am venit cu o dorință mai aprinsă.”