(AUDIO) Ministrul Sănătății promite soluții de finanțare pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 10:43

Proiectul viitorului Institut de Boli CardioVasculare de la Iași va trece în administrarea Agenției Naționale de Investiții și Dezvoltare în Sănătate a anunțat, la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete:

”Vom prelua și vom relua proiectul pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare, îl vom prelua la Ministerul Sănătății prin Agenția Națională de Investiții și Dezvoltare în Sănătate, Andis, adică exact aceeași agenție care construiește aici Spitalul Regional de Urgență. Acolo există expertize, există experiență și îmi doresc ca acest proiect să fie ferit de lupte și orgolii politice, motiv pentru care va fi preluat la Ministerul Sănătății și începând de anul viitor, vom găsi soluții și înclusiv finanțare pentru al realiza.”

Actualul institut de profil are 130 de paturi și deservește întreaga regiune a Moldovei, iar pentru noul spital sunt prevăzute cel puțin 300 de paturi.

Proiectul a fost lansat în 2008, valoarea preconizată fiind de 1,5 miliarde de lei. El prevedea 600 de paturi, dar, între timp, numărul acestora a scăzut.

În prezent, prin diferite susțineri financiare europene, s-au găsit fonduri de aproximativ 600 de milioane de lei.

Primăria comunei Miroslava a pus la dispoziție un teren de 12 hectare, situat în imediata vecinătate a viitoarei Autostrăzi A8.

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare, Grigore Tinică: ”Pe noi ne interesează ca pacienții să poată ajunge la spital și să se trateze în condiții foarte bune. Domnul ministru a văzut cum noi, cu două etaje, ținem 5 milioane de locuitori. A văzut că numai anul trecut am făcut peste 12.000 de intervenții în acest Institut.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)