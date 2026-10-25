Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Ministrul Sănătății promite soluții de finanțare pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași

(AUDIO) Ministrul Sănătății promite soluții de finanțare pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași

(AUDIO) Ministrul Sănătății promite soluții de finanțare pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 10:43

Proiectul viitorului Institut de Boli CardioVasculare de la Iași va trece în administrarea Agenției Naționale de Investiții și Dezvoltare în Sănătate a anunțat, la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete:

”Vom prelua și vom relua proiectul pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare, îl vom prelua la Ministerul Sănătății prin Agenția Națională de Investiții și Dezvoltare în Sănătate, Andis, adică exact aceeași agenție care construiește aici Spitalul Regional de Urgență. Acolo există expertize, există experiență și îmi doresc ca acest proiect să fie ferit de lupte și orgolii politice, motiv pentru care va fi preluat la Ministerul Sănătății și începând de anul viitor, vom găsi soluții și înclusiv finanțare pentru al realiza.”

Actualul institut de profil are 130 de paturi și deservește întreaga regiune a Moldovei, iar pentru noul spital sunt prevăzute cel puțin 300 de paturi.

Proiectul a fost lansat în 2008, valoarea preconizată fiind de 1,5 miliarde de lei. El prevedea 600 de paturi, dar, între timp, numărul acestora a scăzut.

În prezent, prin diferite susțineri financiare europene, s-au găsit fonduri de aproximativ 600 de milioane de lei.

Primăria comunei Miroslava a pus la dispoziție un teren de 12 hectare, situat în imediata vecinătate a viitoarei Autostrăzi A8.

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare, Grigore Tinică: ”Pe noi ne interesează ca pacienții să poată ajunge la spital și să se trateze în condiții foarte bune. Domnul ministru a văzut cum noi, cu două etaje, ținem 5 milioane de locuitori. A văzut că numai anul trecut am făcut peste 12.000 de intervenții în acest Institut.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță controale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Prim plan duminică, 25 octombrie 2026, 08:34

(AUDIO) Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță controale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

În cadrul vizitei la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că va trimite Corpul de Control la Spitalul de Copii...

(AUDIO) Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță controale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
(AUDIO/FOTO) Ministrul Sănătății, despre Spitalul Regional de Urgență Iași: Primii pacienți, așteptați în 2029
Prim plan duminică, 25 octombrie 2026, 08:24

(AUDIO/FOTO) Ministrul Sănătății, despre Spitalul Regional de Urgență Iași: Primii pacienți, așteptați în 2029

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a declarat, sâmbătă, la Iași, că lucrările la Spitalul Regional de Urgenţe ar urma să ajungă la...

(AUDIO/FOTO) Ministrul Sănătății, despre Spitalul Regional de Urgență Iași: Primii pacienți, așteptați în 2029
Ziua Armatei Române, marcată la Iași prin ceremonii militare și religioase și retragere cu torțe
Prim plan duminică, 25 octombrie 2026, 08:13

Ziua Armatei Române, marcată la Iași prin ceremonii militare și religioase și retragere cu torțe

Ziua Armatei va fi marcată astăzi prin evenimente şi ceremonii în principalele garnizoane din ţară şi la monumentele reprezentative, în...

Ziua Armatei Române, marcată la Iași prin ceremonii militare și religioase și retragere cu torțe
Suceava – Capitala Tineretului din România 2028
Prim plan duminică, 25 octombrie 2026, 07:53

Suceava – Capitala Tineretului din România 2028

Municipiul Suceava va fi Capitala Tineretului din România 2028, oraşul fiind ales în etapa finală a selecţiei din care au mai făcut parte...

Suceava – Capitala Tineretului din România 2028
Prim plan duminică, 25 octombrie 2026, 07:48

Ministrul Muncii: Pensiile vor fi indexate din nou din 2027

Pensiile vor fi indexate din nou din 2027, după doi ani în care au fost îngheţate. Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat că pregăteşte...

Ministrul Muncii: Pensiile vor fi indexate din nou din 2027
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 12:00

(AUDIO) Alexandru Toader, fiul fostului rector Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu George Maha, a anunțat suspendarea contractului de muncă al profesorului...

(AUDIO) Alexandru Toader, fiul fostului rector Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 11:14

(AUDIO) 40 de companii americane, în dialog cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își extinde parteneriatele internaționale și mizează pe colaborarea cu piața americană....

(AUDIO) 40 de companii americane, în dialog cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 09:30

Autoritățile din mai multe țări europene se pregătesc de noi proteste

Autoritățile din mai multe țări ale Europei se pregătesc de noi proteste față de costul ridicat al vieții, după revoltele violente care au...

Autoritățile din mai multe țări europene se pregătesc de noi proteste