Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Liceul „Dimitrie Cantemir” din Iași s-ar putea extinde, pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi

(AUDIO) Liceul „Dimitrie Cantemir” din Iași s-ar putea extinde, pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi

(AUDIO) Liceul „Dimitrie Cantemir” din Iași s-ar putea extinde, pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 12:56

Liceul „Dimitrie Cantemir” din Iași continuă procesul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii educaționale pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi.

Conducerea unității afirmă că, în ultimii ani, au fost parcurse etape importante de consolidare și dotare. Deși clădirea a fost reabilitată, activitatea se desfășoară încă în două schimburi, ceea ce a determinat necesitatea extinderii spațiului.

Directorul Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași, Anca Dimitriu, a declarat, pentru postul nostru de radio că, în anul 2025 a fost depus un proiect ce prevede construirea unui nou corp de clădire, dar și amenajarea unor spații sportive moderne, respectiv un teren de baschet și o pistă de alergare: ”Este un proiect de mare anvergură, undeva la aproape 10 milioane de euro. Proiectele sunt în etapa de evaluare, în evaluare tehnică, în evaluare economică. Așteptăm rezultate, așteptăm ca Primăria să ne certifice faptul că a reușit să absoarbă acești bani europeni destinați creșterii capacității educaționale și dezvoltării infrastructurii în județul Iași și sigur să fim beneficiarii acestui proiect pe care ni-l dorim. Clasele a VI-a, a VII-a și a X-a învață cu program de după amiază, ceea ce este un lucru nu tocmai potrivit pentru învățare.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui
Regional luni, 5 ianuarie 2026, 11:41

(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui

Aproximativ 1.900 de elevi din județul Vaslui – care se confruntă cu dificultăți de învățare sau provin din familii cu o situație...

(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui
IAȘI: Gala Aniversară OPERA70
Regional luni, 5 ianuarie 2026, 10:11

IAȘI: Gala Aniversară OPERA70

Primul spectacol al anului oferit de Opera Naţională Română din Iaşi va avea loc marţi, de la ora 18:30, în Sala Mare, cu acest prilej teatrul...

IAȘI: Gala Aniversară OPERA70
(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an
Regional duminică, 4 ianuarie 2026, 10:48

(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an

Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an. Proiectul are o valoare de 30...

(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an
(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează
Regional duminică, 4 ianuarie 2026, 09:18

(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează

La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează. În curtea lăcașului de cult au fost așezate, ieri,...

(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 11:58

Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități

O situație apărută ieri pe râul Neagra, în zona orașului Broșteni, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului de iarnă, a fost gestionată...

Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 09:53

Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni

Un depozit, un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni- comuna Albeşti au fost cuprinse, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de...

Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 09:20

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi  La Catedrala Mitropolitană din...

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 
Regional vineri, 2 ianuarie 2026, 12:14

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, au plăcerea de a vă invita la expoziția intitulată „GERMINAȚII”....

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie