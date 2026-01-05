(AUDIO) Liceul „Dimitrie Cantemir” din Iași s-ar putea extinde, pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi

Liceul „Dimitrie Cantemir” din Iași continuă procesul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii educaționale pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi.

Conducerea unității afirmă că, în ultimii ani, au fost parcurse etape importante de consolidare și dotare. Deși clădirea a fost reabilitată, activitatea se desfășoară încă în două schimburi, ceea ce a determinat necesitatea extinderii spațiului.

Directorul Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași, Anca Dimitriu, a declarat, pentru postul nostru de radio că, în anul 2025 a fost depus un proiect ce prevede construirea unui nou corp de clădire, dar și amenajarea unor spații sportive moderne, respectiv un teren de baschet și o pistă de alergare: ”Este un proiect de mare anvergură, undeva la aproape 10 milioane de euro. Proiectele sunt în etapa de evaluare, în evaluare tehnică, în evaluare economică. Așteptăm rezultate, așteptăm ca Primăria să ne certifice faptul că a reușit să absoarbă acești bani europeni destinați creșterii capacității educaționale și dezvoltării infrastructurii în județul Iași și sigur să fim beneficiarii acestui proiect pe care ni-l dorim. Clasele a VI-a, a VII-a și a X-a învață cu program de după amiază, ceea ce este un lucru nu tocmai potrivit pentru învățare.”

