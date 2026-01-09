(AUDIO) Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” din Iași marchează 55 de ani de existență

Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 09:37

Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” din Iași marchează 55 de ani de existență, printr-o ceremonie organizată, astăzi, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.

Fondată în 1971, școala a apărut odată cu începuturile învățământului informatic din România, în urma unei decizii guvernamentale care a dus la înființarea liceelor de profil în București, Iași, Cluj și Timișoara. Din anul 1994, instituția are și clase de gimnaziu.

În prezent, la Liceul ”Grigore Mosil” din Iași funcționează 24 de clase de liceu și 12 de gimnaziu, însumând peste 1000 de elevi. Totodată, unitatea dispune de laboratoare de informatică moderne, bibliotecă, amfiteatru, bază sportivă, cămin și cantină.

De-a lungul timpului, liceul a format generații de operatori, programatori și specialiști IT.

Ceremonia aniversară de astăzi, de la Teatrul Național este anunțată ca o întâlnire între generații și un moment de a sărbători o comunitate de învățare, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, directorul Liceului de Informatică din Iași, Adina Romanescu: ”Astăzi este o zi cu multă bucurie pentru noi, în care celebrăm tot ce s-a întâmplat frumos în cei 55 de ani de învățământ informatic la Iași. Să-i sărbătorim pe elevii și profesorii noștri dragi, dar și pe dragii noștri absolvenți, părinți, pentru că noi suntem o comunitate de învățare. Este un moment de premiere și ne bucurăm de ceea ce cred elevii noștri despre liceul nostru, părinții, absolvenții. Premiem rezultatele deosebite, proiectele inovative și ca un fir care unește tot acest eveniment, premiem cercul încrederii care există la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore C. Moisil” Iași și relația foarte bună pe care o avem cu toți partenerii din comunitate.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook)