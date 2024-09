(AUDIO) La Vaslui, abonații Gaz Est vor avea prețuri mai mici la facturile la gaze

La Vaslui, abonații Gaz Est vor avea de luna aceasta prețuri mai mici cu circa 12% la facturile la gaze.

Acest lucru este posibil în condițiile în care societatea a înmagazinat anul trecut gaze la prețuri foarte bune, după cum a declarat directorul Gaz Est Vaslui, Adrian Tighici: ”Dacă la nivel național procentul e undeva la 96 % stocat, gaz depozitat, eu am un procent de 167%. Am căutat cumva, am găsit oportunități, în momentul în care am avut niște prețuri bune, imediat am mai înmagazinat gaze. Pot să vă spun că am înmagazinat gaze până acum o săptămână de zile. A fost o perioadă acum când prețurile au scăzut la bursă și am luat gaze, cumva, de două ori mai ieftin decât acum 3-4 luni de zile. Deci cetățenii nu trebuie să fie îngrijorați, în sezonul 2022-2023 această iarnă care urmează, prețurile rămân aceleași până la finalul lunii august 2023 când probabil Ordonanța poate să fie prelungită sau poate fi modificată. Important este că prețul care îl practicăm noi începând cu 1 noiembrie și, aici, cred că e cheia succesului, efortul care l-am făcut până la urmă de a înmagazina aceste gaze e că vom reduce prețul gazelor cu circa 12% în perioada de iarnă.”

În județul Vaslui, o parte importantă din profitul operatorului este reinvestită în dezvoltarea rețelei de gaze, care în prezent are 400 de km, însa în urmatorii patru ani va ajunge la 800 de km.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)