Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) La Iași a fost inaugurat primul sistem IZI ECO pentru returnarea ambalajelor în sac

(AUDIO) La Iași a fost inaugurat primul sistem IZI ECO pentru returnarea ambalajelor în sac

(AUDIO) La Iași a fost inaugurat primul sistem IZI ECO pentru returnarea ambalajelor în sac

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 13:10 / actualizat: 26 noiembrie 2025, 15:17

La Iași a fost inaugurat astăzi primul sistem care permite returnarea ambalajelor din plastic și metal direct în sac, nu bucată cu bucată.

 

Inițiatorul proiectului IZI CO, Ștefan Parascanu, a precizat că fiecare utilizator care va folosi aplicația va preciza codul IBAN al persoanei care va recicla.

Pe baza codului QR care va fi generat de sistemul de reciclare se va emite o etichetă care va fi lipită pe sac. Ulterior sacul va fi aruncat în spațiul de depozitare.

Ștefan Parascanu a mai declarat că banii vor intra direct în contul utilizatorului.

Ștefan Parascanu: Ducem sacii la centrul nostru de reciclare, scanăm fiecare sac și apoi sunt prelucrați în aparatele clasice RVM, individual. Cum ne-a venit ideea? Totul a pornit de la o joacă între prieteni, am mers să reciclăm câte un sac fiecare și, după vreo două, trei ambalaje la începutul proiectului, am realizat că există o problemă. Aparatul nu funcționa în parametri, am primit ambalajele înapoi, era un miros destul de neplăcut și, ulterior, am început să discut cu mai multe persoane și toți întâmpinau aceeași problemă. Și m-am gândit cum ar fi dacă fiecare utilizator care vine cu sacul și bagă ambalajele individual ar putea depune tot sacul, iar banii i-ar fi virați direct pe card, nu ar mai fi limitat de vouchere.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

 

Etichete:
Răcire accentuată a vremii și precipitații în Moldova până duminică
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 10:32

Răcire accentuată a vremii și precipitații în Moldova până duminică

INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru Moldova Valabilitate: 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ,...

Răcire accentuată a vremii și precipitații în Moldova până duminică
Ecouri românești la Musikverein din Viena
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 10:06

Ecouri românești la Musikverein din Viena

Duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 15:30, celebra Sală de Aur a Musikverein din Viena, recunoscută drept una dintre cele mai importante scene...

Ecouri românești la Musikverein din Viena
(AUDIO) Luciana Antoci: Adevărata urgență a sistemului de învățământ rămâne formarea cadrelor didactice
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 10:04

(AUDIO) Luciana Antoci: Adevărata urgență a sistemului de învățământ rămâne formarea cadrelor didactice

Adevărata urgență a sistemului de învățământ rămâne formarea cadrelor didactice, a declarat în emisiunea Dezbaterea Zilei,  consilierul...

(AUDIO) Luciana Antoci: Adevărata urgență a sistemului de învățământ rămâne formarea cadrelor didactice
București, Cluj – Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele cu cele mai multe joburi disponibile, în acest moment
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:57

București, Cluj – Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele cu cele mai multe joburi disponibile, în acest moment

București, Cluj – Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele cu cele mai multe joburi disponibile, în acest moment. Cele mai puține opțiuni...

București, Cluj – Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele cu cele mai multe joburi disponibile, în acest moment
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:27

CCR respinge o parte din legea pensiilor private: excepţia pentru bolnavii de cancer, declarată neconstituţională

Parlamentul ar putea reanaliza şi finaliza în acest an legea pensiilor private, dacă va fi dată repede motivarea Curţii Constituţionale....

CCR respinge o parte din legea pensiilor private: excepţia pentru bolnavii de cancer, declarată neconstituţională
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:25

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid, potrivit preşedintelui american Donald Trump, care spune că mai sunt câteva puncte de...

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:22

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost...

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:19

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România, după ce a constatat că măsurile guvernului au efecte...

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România