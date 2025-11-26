(AUDIO) La Iași a fost inaugurat primul sistem IZI ECO pentru returnarea ambalajelor în sac

26 noiembrie 2025

La Iași a fost inaugurat astăzi primul sistem care permite returnarea ambalajelor din plastic și metal direct în sac, nu bucată cu bucată.

Inițiatorul proiectului IZI CO, Ștefan Parascanu, a precizat că fiecare utilizator care va folosi aplicația va preciza codul IBAN al persoanei care va recicla.

Pe baza codului QR care va fi generat de sistemul de reciclare se va emite o etichetă care va fi lipită pe sac. Ulterior sacul va fi aruncat în spațiul de depozitare.

Ștefan Parascanu a mai declarat că banii vor intra direct în contul utilizatorului.

Ștefan Parascanu: Ducem sacii la centrul nostru de reciclare, scanăm fiecare sac și apoi sunt prelucrați în aparatele clasice RVM, individual. Cum ne-a venit ideea? Totul a pornit de la o joacă între prieteni, am mers să reciclăm câte un sac fiecare și, după vreo două, trei ambalaje la începutul proiectului, am realizat că există o problemă. Aparatul nu funcționa în parametri, am primit ambalajele înapoi, era un miros destul de neplăcut și, ulterior, am început să discut cu mai multe persoane și toți întâmpinau aceeași problemă. Și m-am gândit cum ar fi dacă fiecare utilizator care vine cu sacul și bagă ambalajele individual ar putea depune tot sacul, iar banii i-ar fi virați direct pe card, nu ar mai fi limitat de vouchere.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)