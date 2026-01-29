(AUDIO) La Iași a fost inaugurat Concordia Hub Est, primul centru regional de dialog pentru mediul de afaceri

La Iași a fost inaugurat astăzi Concordia Hub Est, primul centru regional dedicat consolidării dialogului între mediul de afaceri, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și ai instituțiilor universitare și academice din partea de est a României.

Confederanția patronală Concordia reunește aproximativ 11% din forța de muncă a României și are în componență firme și societăți comerciale din 20 de sectoare de activitate.

Directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Paul Aparaschivei, a declarat că vectorul principal este cel al dezvoltării afacerilor către România și Uniunea Europeană prin consolidarea unei agende favorabile mediului de afaceri: ”Este relația pe care orice Hub îl are pe un flux care implică dialog și propuneri care să meargă fie spre decidenții locali sau regionali și aici vorbim de primării, consilii județene, pentru că toate acestea au inițiative care impactează într-o formă sau alta sau pot simplifica, pot ajuta mediul de afaceri să fie mai agil și să se dezvolte mai cu spor. Fie relațiile cu autoritățile centrale, și aici vorbim de Guvernul și Parlamentul din România, sau cu Parlamentul și cu Comisia Europeană, pentru că, după cum știți, 70% din legislația națională vine de la Bruxelles, impactează inevitabil mediul de afaceri din România și vrem să ne asigurăm că prin efortul pe care noi îl depunem astăzi să consolidăm acest dialog social, mesajele firmelor și companiilor și antreprenorilor din România ajung la toți decidenții care contează.”

Concordia Hub Est care are sediul la Iași are în componență antreprenori și investitori din cele opt județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est la care se adaugă mediul de afaceri din cele cinci județe din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Managerul Regional Concordia Hub Est, Dan Zaharia, a adăugat că Ucraina și Republica Moldova reprezintă ferestre de oportunitate pentru mediul de afaceri, iar marile proiecte de infrastructură rutieră, autotrăzile A7 și A8, sunt vitale pentru economia regională: ”E practic o fereastră de oportunitate pe care o are întreaga regiune, ca să fie o placă turnantă, nu doar un capăt de Europa, spre noua Europa, spre extinderea și reconstrucția Ucrainei. Și atunci zona de la Suceava, Iași, Galați spre Constanța se reprezinte niște poli foarte importanți de creștere ai României, de reindustrializare, într-o umbrelă de încredere sub UE și NATO, pentru toți partenerii care vor să contribuie la reconstrucția Ucrainei.”

