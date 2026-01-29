Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) La Iași a fost inaugurat Concordia Hub Est, primul centru regional de dialog pentru mediul de afaceri

(AUDIO) La Iași a fost inaugurat Concordia Hub Est, primul centru regional de dialog pentru mediul de afaceri

(AUDIO) La Iași a fost inaugurat Concordia Hub Est, primul centru regional de dialog pentru mediul de afaceri

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 12:06

La Iași a fost inaugurat astăzi Concordia Hub Est, primul centru regional dedicat consolidării dialogului între mediul de afaceri, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și ai instituțiilor universitare și academice din partea de est a României.

Confederanția patronală Concordia reunește aproximativ 11% din forța de muncă a României și are în componență firme și societăți comerciale din 20 de sectoare de activitate.

Directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Paul Aparaschivei, a declarat că vectorul principal este cel al dezvoltării afacerilor către România și Uniunea Europeană prin consolidarea unei agende favorabile mediului de afaceri: ”Este relația pe care orice Hub îl are pe un flux care implică dialog și propuneri care să meargă fie spre decidenții locali sau regionali și aici vorbim de primării, consilii județene, pentru că toate acestea au inițiative care impactează într-o formă sau alta sau pot simplifica, pot ajuta mediul de afaceri să fie mai agil și să se dezvolte mai cu spor. Fie relațiile cu autoritățile centrale, și aici vorbim de Guvernul și Parlamentul din România, sau cu Parlamentul și cu Comisia Europeană, pentru că, după cum știți, 70% din legislația națională vine de la Bruxelles, impactează inevitabil mediul de afaceri din România și vrem să ne asigurăm că prin efortul pe care noi îl depunem astăzi să consolidăm acest dialog social, mesajele firmelor și companiilor și antreprenorilor din România ajung la toți decidenții care contează.”

Concordia Hub Est care are sediul la Iași are în componență antreprenori și investitori din cele opt județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est la care se adaugă mediul de afaceri din cele cinci județe din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Managerul Regional Concordia Hub Est, Dan Zaharia, a adăugat că Ucraina și Republica Moldova reprezintă ferestre de oportunitate pentru mediul de afaceri, iar marile proiecte de infrastructură rutieră, autotrăzile A7 și A8, sunt vitale pentru economia regională: ”E practic o  fereastră de oportunitate pe care o are întreaga regiune, ca să fie o placă turnantă, nu doar un capăt de Europa, spre noua Europa, spre extinderea și reconstrucția Ucrainei. Și atunci zona de la Suceava, Iași, Galați spre Constanța se reprezinte niște poli foarte importanți de creștere ai României, de reindustrializare, într-o umbrelă de încredere sub UE și NATO, pentru toți partenerii care vor să contribuie la reconstrucția Ucrainei.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 09:26

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi

Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi, propusă de consorţiul administratorilor concordatari Euro Insol şi CITR, a fost...

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galaţi
(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 07:32

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei

Primăria Iaşi a depus o plângere la Asociația Regională a Serviciilor de Apă și Canalizare din localitate – ARSACIS – și a anunţat că...

(AUDIO) Primăria Iași cere anularea scumpirii apei
(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 06:58

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari

Conducerea Consiliului Judeţean Botoşani ia în calcul concedierea, în perioada următoare, a cel puţin 10% din personalul instituţiei....

(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari
(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui
Prim plan joi, 29 ianuarie 2026, 06:25

(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui

Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit în această dimineață, în jurul orei 04.40, pentru gestionarea unei situații de urgență la un...

(VIDEO) Tren blocat pe linie în urma unui incendiu, tractat în gara Vaslui
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:42

(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână

Autoritățile din Vaslui iau măsuri înaintea valului de ger anunțat pentru sfârșitul acestei săptămâni. Măsurile vizează pregătirea de...

(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:09

(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană

Șoseaua care va face legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea Autostradă A8 va primi finanțare prin programul SAFE, a...

(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 11:08

(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani

În municipiul Pașcani, furnizarea apei potabile este sistată până mâine dimineață la ora 6:00. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor...

(AUDIO) Apa potabilă, sistată temporar în municipiul Pașcani
Prim plan miercuri, 28 ianuarie 2026, 08:43

(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme

În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe...

(FOTO) Bacău: Accident în Moinești: trei persoane rănite după impactul violent dintre două autoturisme