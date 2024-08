(AUDIO) La alegerile din acest an, PSD Iași va avea candidații proprii

La alegerile din acest an, PSD Iași are candidați proprii atât pentru comune, orașe dar și pentru municipii. Președintele interimar al organizației județene a social-democraților, Bogdan Cojocaru, a declarat că, la Iași, PSD va merge singur în alegeri.

Bogdan Cojocaru: Noi în momentul de față avem candidați pentru toți, toate cele 98 de UAT-uri și pentru Consiliul Județean, avem persoane pregătite în așa fel încât să putem să intrăm în această bătălie la Primăria Iași. Așa cum am spus și în cadrul conferinței de presă, am făcut o verificare sociologică în luna decembrie, dar bineînțeles că ele vor fi repetate până la momentul în care vom lua această decizie. De fiecare dată am promis că vom veni în fața dvs. și vom anunța aceste lucruri, cum am făcut-o și pentru europarlamentare, iar mă refer aici la susținerea pe care organizația județeană o oferă domnului dr. Lucian Eva. La fel vom face și în momentul în care vom lua statutar, în cadrul Biroului Politic Județean, aceste decizii de susținere a tuturor candidaților noștri și la nivel de comune, orașe, municipii și, bineînțeles, pentru Consiliul Județean.

[su_spacer]

[su_spacer]

Referindu-se la ideea comasării alegerilor Bogdan Cojocaru a spus că în anumite țări din Uniunea Europeană a mai fost aplicată această idee și rezultatul a fost creșterea prezenței la urne.

Bogdan Cojocaru: Din perspectiva mea, ținând cont de faptul că am văzut chiar și zilele trecute un sondaj de opinie legat de importanța alegerilor, toată lumea spune că cele mai importante alegeri sunt cele prezidențiale, dar pe ultimul loc fiind cele europarlamentare. Cred că odată cu această comasare, dacă se va ajunge la această decizie, comasarea europarlamentarilor cu localele va crea posibilitatea ca un număr considerabil de cetățeni din județul nostru și din țară să exprime un vot și pentru europarlamentare, și pentru locale, prezența fiind mult mai mare.

[su_spacer]

[su_spacer]

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)