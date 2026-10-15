(AUDIO) Intervenție a jandarmilor în timpul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Jandarmii au intervenit de două ori în timpul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a imobiliza și sancționa persoane care au încălcat regulile pelerinajului și au provocat incidente.

Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, colonelul Adrian-Constantin Mătăsaru, a precizat că numărul pelerinilor a fost mai mare decât în anii precedenți, iar pentru asigurarea ordinii, la Iași, au fost mobilizați și jandarmi din Brașov, Suceava și Vaslui, precum și elevi ai școlii de subofițeri din Fălticeni.

În această seară, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva urmează să fie reintroduse în Catedrala Mitropolitană din Iași, iar cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi duse înapoi în județul Neamț.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)