Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Intervenție a jandarmilor în timpul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

(AUDIO) Intervenție a jandarmilor în timpul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

(AUDIO) Intervenție a jandarmilor în timpul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
15 octombrie 2026, 16:39

Jandarmii au intervenit de două ori în timpul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a imobiliza și sancționa persoane care au încălcat regulile pelerinajului și au provocat incidente.

Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, colonelul Adrian-Constantin Mătăsaru, a precizat că numărul pelerinilor a fost mai mare decât în anii precedenți, iar pentru asigurarea ordinii, la Iași, au fost mobilizați și jandarmi din Brașov, Suceava și Vaslui, precum și elevi ai școlii de subofițeri din Fălticeni.

În această seară, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva urmează să fie reintroduse în Catedrala Mitropolitană din Iași, iar cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi duse înapoi în județul Neamț.

 

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Iaşi: Incendiu la acoperişul unei pizzerii din campusul studenţesc Tudor Vladimirescu
Regional joi, 15 octombrie 2026, 10:51

Iaşi: Incendiu la acoperişul unei pizzerii din campusul studenţesc Tudor Vladimirescu

UPDATE – În urma cercetărilor efectuate la locul evenimentului, sursa probabilă de aprindere a fost efectul termic al curentului electric,...

Iaşi: Incendiu la acoperişul unei pizzerii din campusul studenţesc Tudor Vladimirescu
Botoșani: Vineri, 16 octombrie, elevii botoșăneni învață să salveze vieți
Regional joi, 15 octombrie 2026, 10:34

Botoșani: Vineri, 16 octombrie, elevii botoșăneni învață să salveze vieți

Cu prilejul Zilei Europene a Resuscitării, sărbătorită în fiecare an pe 16 octombrie, ISU – SMURD Botoșani, în parteneriat cu Teatrul...

Botoșani: Vineri, 16 octombrie, elevii botoșăneni învață să salveze vieți
(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve
Regional joi, 15 octombrie 2026, 06:35

(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve

Două eleve de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău ar fi fost lovite de bucăți de tencuială desprinse din tavanul unei săli...

(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve
Pelerinajul Sfintei Parascheva se încheie astăzi, după ce aproape 200.000 de credincioși s-au închinat la moaște
Regional joi, 15 octombrie 2026, 06:26

Pelerinajul Sfintei Parascheva se încheie astăzi, după ce aproape 200.000 de credincioși s-au închinat la moaște

Peste 28.000 de credincioși au participat ieri la Iași, la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Slujba a fost oficiată...

Pelerinajul Sfintei Parascheva se încheie astăzi, după ce aproape 200.000 de credincioși s-au închinat la moaște
Regional miercuri, 14 octombrie 2026, 23:16

(AUDIO) Radio România Iași, premiată pentru excelență în mass-media la Seara Valorilor

Radio România Iași a primit premiul pentru „Excelență în mass-media” în cadrul galei Seara Valorilor, eveniment organizat de Primăria...

(AUDIO) Radio România Iași, premiată pentru excelență în mass-media la Seara Valorilor
Regional miercuri, 14 octombrie 2026, 12:38

(AUDIO/FOTO) Zece elevi și studenți, premiați de Hramul Sfintei Parascheva pentru rezultatele la învățătură

  Zece elevi și studenți, beneficiari ai burselor de merit oferite de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, au fost premiați astăzi, după...

(AUDIO/FOTO) Zece elevi și studenți, premiați de Hramul Sfintei Parascheva pentru rezultatele la învățătură
Regional miercuri, 14 octombrie 2026, 11:15

(AUDIO/FOTO) Iași: Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Parascheva

UPDATE ora 11:30 – Mii de credincioși au participat, în această dimineață, la Sfânta Liturghie, săvârșită cu ocazia Hramului Sfintei...

(AUDIO/FOTO) Iași: Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Parascheva
Regional miercuri, 14 octombrie 2026, 11:10

Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva continuă la Iași. Mii de credincioși așteaptă să se închine la sfintele moaște

UPDATE ora 11:00 – Peste 18.000 de pelerini așteaptă, în aceste momente, să ajungă la baldachinul amenajat în curtea Catedralei...

Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva continuă la Iași. Mii de credincioși așteaptă să se închine la sfintele moaște