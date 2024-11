(AUDIO) Începe noul an academic la Universitatea de ”Ştiinţe ale Vieţii” Ion Ionescu de la Brad

Publicat de Andreea Drilea, 19 septembrie 2022, 06:10 / actualizat: 19 septembrie 2022, 11:30



La Universitatea de ”Ştiinţe ale Vieţii” Ion Ionescu de la Brad, din Iaşi, începe, luni, 19 septembrie 2022, noul an universitar.

Mai multe aflăm de la Constantin Mihai: ”Ultimele pregătiri la Universitatea de ”Științe ale Vieții” din Iași înaintea debutului noului an academic. Bobocii, studenții din anul 1, în acest an sunt 750, la fel ca și acum un an. Toate locurile au fost ocupate în urma celor două sesiuni de admitere. Universitatea Agronomică din Iași are în total 4500 de studenți. Luni 19 septembrie se pășește noul an academic. Specializările au rămas aceleași ca și în anii precedenți, 6 la Facultatea de Agricultură, câte 4 la Horticultură și Ingineria Resurselor Animale și 2 la Facultatea de Medicină Veterinară.”



