(AUDIO) În premieră la Iași: Elevi din Penitenciarul de Maximă Siguranță participă la Concursul de Produse Tradiționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 09:59

Pentru prima dată, la Concursul de Produse Tradiționale organizat la Iași participă și elevi care își ispășesc pedepsele în Penitenciarul de Maximă Siguranță din localitate.

Decanul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, Daniel Simeanu a precizat că, în cadrul Penitenciarului, Ministerul a aprobat organizarea de cursuri pentru o unitate de învățământ intitulată Liceul Tehnologic numărul 41.

De asemenea, la eveniment sunt prezenți și reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură și ai celor Sanitar-Veterinare, care vor putea atesta produsele pentru a fi ulterior etichetate.

Daniel Simeanu: Concursul își propune să identifice și să creeze premizele atestării unor produse tradiționale. Deci, practic, concurenții vor trebui să întocmească un dosar al produsului prin care să dovedească că au folosit anumite ingrediente din zone locale și au folosit o rețetă care are o vechime de peste 30 de ani. Noi avem în parteneriat și Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, care, prin specificul activității sale, poate să faciliteze și să îndrume concurenții să ateste acel produs ca fiind unul tradițional și să poată să eticheteze produsul ca atare. Există un liceu tehnologic la penitenciarul Iași. Noi am creat toate premizele ca, prin intermediul undelor, să poată să participe și ei.

Concursul, ajuns la cea de-a noua ediție, reunește în acest an 152 de elevi, coordonați de 54 de profesori, de la 23 de licee și colegii din județele Iași, Bacău, Neamț, precum și din Satu Mare, Harghita și Alba, a mai adăugat decanul, Daniel Simean.

Daniel Simeanu: Avem o participare, spunem noi, record, suntem la a noua ediție și am ajuns de la 23 de licee, respectiv colegii din țară, se cifrează în total 152 de elevi coordonați de 54 de profesori. Echipele formate ne prezintă 46 produse de bază și 37 produse dulci și o băutură tradițională.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)