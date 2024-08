(AUDIO) În municipiul Iași a fost reluată furnizarea agentului termic către asociațiile de locatari cu plățile la zi

În municipiul Iași a fost reluată furnizarea agentului termic către asociațiile de locatari cu plățile efectuate la zi și către cele care au depus solicitări.

Edilul Mihai Chirica a anunțat că încărcarea magistralelor și verificarea acestora s-a făcut weekendul trecut.

Vineri au fost plătite 5 milioane de lei în avans Companiei care furnizează gazul necesar funcționării CET I Iași, a mai spus Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Noi am avut o ședință inclusiv sâmbătă și am reverificat ca tot sistemul să fie funcțional. Au fost și asociații care au făcut solicitări de furnizare, altele erau în așteptare pentru că vreau să consulte în cadrul asociației. Folosim centrala CET I. Vineri s-a făcut și plată de gaz în avans, aproape 5 milioane de lei și sigur suntem foarte atenți asupra funcționalității sistemului. Am avut și o avarie pe weekend, dar am rezolvat-o, pe magistrala I și s-a reîncărcat sistemul, deci suntem pregătiți de iarnă.

În sistemul de producere, furnizare și administrare a agentului termic din Iași s-a făcut o reorganizare astfel încât deocamdată va funcționa doar CET I Iași. Acesta folosește gazul drept combustibil.

CET II Holboca va fi repornită doar în cazul în care temperaturile vor fi foarte scăzute, iar prețul la cărbune va scădea. (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)