(AUDIO) Iaşi: UAIC pierde în primă instanţă procesul cu TUIASI privind Palatul Universitar

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a câștigat, astăzi, în primă instanță, procesul deschis de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

În anul 2019, fostul rector al UAIC, Tudorel Toader, a demarat acțiunea în justiție, în vederea reîntregirii Palatului Universitar, motivând că Universitatea Tehnică ocupă partea din deal a clădirii contrar înțelegerii inițiale din noiembrie 1945, când a primit în mod provizoriu un spațiu pentru desfășurarea actului didactic.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Liviu George Maha, a precizat că, astăzi, i s-a adus la cunoștință faptul că instanța de judecată a respins ca inadmisibilă solicitarea UAIC. Soluția nu este definitivă și există posibilitatea atacării cu apel.

Liviu Maha: Procesul și-a urmat cursul firesc. Eu nu am intervenit deloc în ultimele șase luni. Am lăsat aceeași echipă de avocați, inclusiv domnul rector Toader, care făcea parte din echipă. Deci nu s-a modificat nimic în ceea ce privește strategia abordată de avocați, termene și celelalte. Am aflat și eu rezultatul, adică e hotărârea în primă instanță. E o respingere ca inadmisibilă cererea pe care noi am formulat-o. Deocamdată, avocații, adică în speță, domnul decan Țiț, cu care am discutat, nu are detalii legate de motivarea acestei hotărâri. După ce vom avea motivarea, vom vedea care este eventuala cale de atac sau dacă e nevoie de schimbarea unei strategii aplicate în acest caz.

Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, și-a exprimat regretul că litigiul pornit în 2019 s-a amplificat și a afectat colaborarea dintre cadrele didactice ale celor două universități.

Dan Cașcaval a mai arătat că, fiind o acțiune în instanță, nu a putut demara procesul de reabilitare a clădirii, care acum cinci ani avea o valoare de 25 de milione de euro.

Dan Cașcaval: Regret faptul că între două universități ieșene a existat – și există în continuare – acest litigiu. Ceea ce regret și mai mult este faptul că, cel puțin dintr-o anumită parte, în anii care au trecut, acest litigiu a degenerat și s-a transferat și asupra altor activități de colaborare dintre cele două universități. În același timp, doresc să vă spun că relația cu conducerea actuală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” a redevenit, așa cum este absolut firesc, a redevenit normală. Indiferent de cum se va continua – sau dacă se va continua – acest litigiu, pentru reabilitarea acestui corp de clădire, practic vor fi fondurile blocate, pentru că atât timp cât există un litigiu, nimeni nu va putea să ne acorde fonduri pentru reabilitarea clădirii.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)