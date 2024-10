(AUDIO) Iaşi: Tratament cu celule modificate genetic, în premieră la Institutul Regional de Oncologie

Premieră la Institutul Regional de Oncologie Iași. A fost aplicat tratamentul cu celule modificate genetic la o pacientă în vârstă de 22 de ani, diagnosticată cu leucemie. Medicul coordonator al Compartimentului de Transplant Medular de la IRO Iași, Angela Dăscălescu, a precizat că, tratamentul implică un nou tip de imunoterapie care determină organismul bolnav să învețe propriul sistem imunitar să lupte țintit împotriva celulelor canceroase, fără a afecta celulele sănătoase. Acest tip de tratament se efectua până în prezent doar la București, iar acum a fost aplicat pentru prima dată la Iași.

Angela Dăscălescu: Procedura se referă la infuzarea limfocitelor recoltate de la pacient, care au fost educate să recunoască o substanță de pe celule tumorale. Acest tratament este un tratament inovativ, nou apărut în tratamentul cancerului și care de o șansă în plus pacienților care nu mai răspund la alte tipuri de tratament. Respectivele celule au fost prelevate de la pacienta care a fost și tratată cu ele. Ne așteptăm ca ea să beneficieze de această terapie, adică să fie cât mai mult timp în remisiune, boala ei, să funcționeze tratamentul și să fie bine pe termen lung.

Pacienta este absolventă a Școlii Sanitare Postliceale „Grigore Ghica Vodă” din Iași și astăzi, la externare, a declarat că dorește să profeseze în domeniu și să se angajeze la o unitate medicală din localitate: Au reușit să-mi recolteze celule pentru a fi trimise în afară și acum, în octombrie, am făcut procedura. Am fost internată în Compartimentul de Transplant timp de 14 zile. Astăzi este a 14-a zi și sunt gata de externare. Sunt acum sub supraveghere, adică trebuie să merg la controale timp de un an de zile, cel puțin. Aștept să fiu bine, să fiu sănătoasă, să pot să-mi reiau viața de zi cu zi pe care o aveam înainte și să mă angajez ca asistent medical generalist.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)