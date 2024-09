(AUDIO) IAȘI: Stocatorul de oxigen de la Spitalul Mobil de la Lețcani a fost pus, astăzi, în funcțiune

Stocatorul de oxigen de la Spitalul Mobil de la Lețcani a fost pus, astăzi, în funcțiune, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu.

Acesta a adăugat că unitatea medicală de la Lețcani este singura din Iași și printre puținele din țară care funcționează la standarde europene având trei surse de oxigen.

Florin Roșu: În momentul de față stocatorul funcționează la Lețcani. Capacitatea lui este de zece mii de litri. Este alimentat în momentul în care are nevoie. Spitalul Mobil de la Lețcani funcționează la standarde europene, probabil este singurul spital din Iași si printre putinele spitale din România care are trei surse de oxigen. Stocatorul este sursa principală de oxigen. Avem o statie pe bază de butelii de oxigen si a treia sursă de oxigen este formată din cele patru statii de oxigen. Tinând cont că am mărit capacitatea prin care putem să ventilăm pacientii, putem să admitem si mai multi pacienti în terapie intensivă.

[su_spacer]

[su_spacer]

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, a adăugat că vor fi montate parazăpezi la Spitalul de la Lețcani pentru ca unitatea medicală să fie protejată.

Florin Roșu: Spitalul de la Lețcani se află într-o zonă neprotejată. Este un spital aflat în câmp. Cu sprijinul Consiliului Judetean am discutat si aceste aspecte si se vor monta niste parazăpezi astfel încât spitalul să fie protejat.

[su_spacer]

[su_spacer]

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)