(AUDIO) Iași: Soluții alternative de finanțare pentru viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare

Viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare din Iași poate fi construit cu ajutorul Programului Operațional Regional. Afirmația a fost făcută, astăzi, de primarul Mihai Chirica, care a precizat că, în urma evaluării de la București, proiectul institutului a primit un punctaj foarte bun, dar nu a întrunit și condițiile necesare obținerii finanțării.

Mihai Chirica a adăugat că lucrările la viitorul institut pot fi începute prin Programului Operațional Regional și, deoarece finanțarea nu va fi suficientă, edilul propune efectuarea unui împrumut la care să participe Primăria și Consiliul Judeţean.

Mihai Chirica: A fost trimisă documentația către PNRR, nu ne-a mai venit un răspuns favorabil, dar acest proiect a fost foarte bine evaluat, adică a primit un punctaj bun. Asta înseamnă că este fezabil. Bănuim că celelalte priorități ale statului român – și în contextul geopolitic actual – au mai dus alte sume necesare pentru sănătate spre obiective, să spunem, de interes strategic și asta este foarte bine. Vom sta atenți, vom găsi soluții. Eu cred că cea mai bună soluție este să prindem o finanțare din toate rezervele pe sănătate pe care le are POR-ul, pentru că POR-ul nu va putea să contracteze foarte repede, deci are plus că mai rămân sume din actualul POR care nu le va putea închide până în 2023. Vom începe cu aceste sume, vom da drumul la licitația pentru lucrări, vom continua mai departe cu ce va rămâne din PNRR, dacă va rămâne, dacă nu, ne gândim chiar foarte atent să contractăm un împrumut și noi, și Consiliul Județean, pe care să-l ducem la bun sfârșit.

Viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare din Iași, conform proiectului, urmează să fie amplasat în localitatea Miroslava și va deservi întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est. Institutul va avea o capacitate de 500 de paturi și ar trebui să fie dotat cu 14 săli de operație și 80 de locuri la Terapie Intensivă.

Investiția totală ar fi de 1,5 miliarde de lei.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)