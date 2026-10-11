Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: La Palatul Culturii poate fi admirat Epitaful Adormirii Maicii Domnului, icoană realizată de părintele Arsenie Boca

(AUDIO) Iași: La Palatul Culturii poate fi admirat Epitaful Adormirii Maicii Domnului, icoană realizată de părintele Arsenie Boca

(AUDIO) Iași: La Palatul Culturii poate fi admirat Epitaful Adormirii Maicii Domnului, icoană realizată de părintele Arsenie Boca

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 09:39

De astăzi până la sfârșitul lunii octombrie, la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași pot fi admirate 40 de icoane, sculpturi și mozaicuri, realizate de peste 20 de artiști plastici contemporani.

Expoziția face parte din manifestările dedicate Festivalului de Artă Sacră și este organizată de Marius Ciprian Ghinescu și Miruna Nicolaev.

Marius Ciprian Ghinescu: Sunt lucrări aduse din colecții private sau din biserici sau din atelierele pictorilor. E o împlinire această expoziție pentru că se alătură sărbătorii Sfintei noastre, aduce multă bucurie și pelerinilor care vor veni aici și acelor care sunt interesați de arta frumoasă, arta bisericească.

Miruna Nicolaev: Avem 21 de participanți, sunt unii care au câte șapte icoane, alții care au câte una, noi nu le-am numărat, sunt peste 40 de icoane, mozaic, avem și sculptură în piatră și în bronz, avem miniatură, frescă, sunt icoane deosebite, aparțin uneia dintre cele două evenimente care au fost închinate icoanei contemporane în cadrul Festivalului de Artă Sacrum.

Totodată, în Sala Tezaur de la Palatul Culturii poate fi admirat Epitaful Adormirii Maicii Domnului, icoană realizată de părintele Arsenie Boca.

 

Aceasta se regăsește la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în județul Brașov, și este pentru prima dată când este expusă într-un muzeu din țară. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Esplanada Teatrului Național din Iași devine spațiu liturgic de Hramul Sfintei Parascheva
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 11:00

(AUDIO) Esplanada Teatrului Național din Iași devine spațiu liturgic de Hramul Sfintei Parascheva

Peste 24 de mii de credincioși formează un rând de 5 km pe străzile din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași, pentru a ajunge la racla cu...

(AUDIO) Esplanada Teatrului Național din Iași devine spațiu liturgic de Hramul Sfintei Parascheva
Ploi și vânt puternic în Moldova, vremea se răcește
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 10:50

Ploi și vânt puternic în Moldova, vremea se răcește

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 10 – 13 octombrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ,...

Ploi și vânt puternic în Moldova, vremea se răcește
Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 09:27

Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu a explicat pe reţelele de socializare că echipa de control a descoperit cumpărături de sute de...

Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie
Accident pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 08:20

Accident pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui

Tragedie pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui! O femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, după ce...

Accident pe Drumul European 581, în comuna Oltenești, județul Vaslui
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 07:58

(AUDIO) Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la...

(AUDIO) Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 12:30

Incendiu la un apartament din orașul Hârlău. 25 de persoane, dintre care 15 copii, s-au autoevacuat din bloc

Un incendiu a izbucnit la un bloc de locuințe din orașul Hârlău, județul Iași. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de...

Incendiu la un apartament din orașul Hârlău. 25 de persoane, dintre care 15 copii, s-au autoevacuat din bloc
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 12:00

Turcia interzice accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani

Turcia a interzis sâmbătă accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani, publicând în gazeta oficială o decizie în acest sens...

Turcia interzice accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 11:29

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie