(AUDIO) Iași: La Palatul Culturii poate fi admirat Epitaful Adormirii Maicii Domnului, icoană realizată de părintele Arsenie Boca

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 09:39

De astăzi până la sfârșitul lunii octombrie, la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași pot fi admirate 40 de icoane, sculpturi și mozaicuri, realizate de peste 20 de artiști plastici contemporani.

Expoziția face parte din manifestările dedicate Festivalului de Artă Sacră și este organizată de Marius Ciprian Ghinescu și Miruna Nicolaev.

Marius Ciprian Ghinescu: Sunt lucrări aduse din colecții private sau din biserici sau din atelierele pictorilor. E o împlinire această expoziție pentru că se alătură sărbătorii Sfintei noastre, aduce multă bucurie și pelerinilor care vor veni aici și acelor care sunt interesați de arta frumoasă, arta bisericească.

Miruna Nicolaev: Avem 21 de participanți, sunt unii care au câte șapte icoane, alții care au câte una, noi nu le-am numărat, sunt peste 40 de icoane, mozaic, avem și sculptură în piatră și în bronz, avem miniatură, frescă, sunt icoane deosebite, aparțin uneia dintre cele două evenimente care au fost închinate icoanei contemporane în cadrul Festivalului de Artă Sacrum.

Totodată, în Sala Tezaur de la Palatul Culturii poate fi admirat Epitaful Adormirii Maicii Domnului, icoană realizată de părintele Arsenie Boca.

Aceasta se regăsește la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în județul Brașov, și este pentru prima dată când este expusă într-un muzeu din țară. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)