(AUDIO) Iași: Elevii Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” vor învăța în construcții modulare

Iași: Elevii Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu" vor învăța în construcții modulare

Elevii Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași vor învăța în construcții modulare, amplasate în curtea unității de învățământ, din septembrie.

Decizia a fost luată de autoritățile locale și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași după discuțiile purtate cu reprezentanții părinților.

Asta după ce, săptămâna trecută, elevii, părinții și cadrele didactice de la Colegiul Pedagogic din Iași au protestat față de intenția autorităților locale ca orele didactice să fie mutate la o unitate școlară din cartierul Manta Roșie.

În prezent, cei 840 de elevi din 33 de clase au fost mutați cu orele de curs la Colegiul Agricol „Vasile Adamachi” și la Seminarul Teologic din imediata apropiere.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că respectivele module vor fi închiriate și vor funcționa doar pe timpul desfășurării lucrărilor de consolidare a clădirilor Colegiului Pedagogic, catalogate cu risc seismic ridicat. Lucrările vor dura cel puțin doi ani, a precizat Mihai Chirica:

Mihai Chirica: Au venit cu propunerea și am acceptat ca activitatea să se desfășoare într-o construcție modulară, pe care să o amplasăm chiar în curtea liceului, pe perioada lucrărilor, sub statut de închiriere. Nu o vom achiziționa pentru că nu poate fi acreditată ca o construcție permanentă, sub o supraveghere specială pe care trebuie să o asigurăm noi din punct de vedere tehnic și cu celelalte instituții care suntem strâns legați de activitatea școlară, activitatea urmând să înceapă din anul școlar următor, deci din septembrie 2023, pe o perioadă de circa 2 ani de zile. O fi cu șase luni în plus, o fi cu șase luni în minus, asta rămâne de văzut pe măsură ce vom demara lucrările la consolidarea și modernizarea actualei școli.

Proiectul consolidării Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași a fost depus din octombrie 2021 pentru a fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea lucrărilor depășește 76 de milioane de lei.

Preşedintele Asociaţiei de Părinţi, Ciprian Zaharia, a spus că toate cheltuielile cu amplasarea construcţiilor modulare vor fi asigurate de Primărie, iar acestea au nişte caracteristici speciale, care vor permite desfăşurarea activităţilor didactice atît pe timp de iarnă cît şi atunci când temperaturile vor fi ridcate:

Ciprian Zaharia: Ce aș putea să vă spun ce ține de structura acestui tip de clădire – ea este preavizată ISU pentru o perioadă de 2 ani, are o izolație mult mai bună decât o clădire standard, e mult mai bine gândită să reziste la cutremure, fiind elastică datorită faptului că este structură metalică cu izolație de vată, iar încălzirea se asigură cu convectoare electrice. Pe timp de vară, se pot asigura aparate de aer condiționat, dar prețul ar însemna să crească față de oferta actuală. Noi am avut la întâlnirea cu domnul primar de ieri și un ofertant ca să avem o idee referitoare la preț, la perioadă de punere în operă. Ele nu sunt niște containere, așa cum se spune, ci sunt niște module gata fabricate, sunt gata construite, adică nu se montează panourile la fața locului, ci vor fi amplasate cu macaraua, pe un suport pus la dispoziție tot de Primărie.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că, în paralel vor continua și lucrările de modernizare a Liceului de mecatronică deoarece unitatea școlară are încheiat un parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Mihai Chirica: Nu abandonăm lucrările din zona industrială, mă refer Liceul Mangeron, pe zona Poitiers, pentru că și alte școli vor intra într-un proces de modernizare și prin rotație, în funcție de cum vor fi activitățile, să reușim să avem spații libere prin care să putem să facem rotația cu ele.

