(AUDIO) Iași: Conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” solicită mai multe locuri pentru admiterea din vară

Conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a înaintat Ministerului Educației o solicitare de suplimentare a numărului de locuri pentru admiterea din această vară.

Rectorul Politehnicii ieșene – Dan Cașcaval a declarat că pentru dezvoltare strategică, România are nevoie de industrie și ca atare, acest sector de învățământ trebuie dezvoltat. Deocamdată locurile de la admiterea din vară nu au fost repartizate pe universități dar numărul de locuri pe țară pentru admiterea din Iulie 2023 a rămas egal cu cel din anul precedent.

Dan Cașcaval: Noi am solicitat, în virtutea faptului că universitățile tehnice din România coordonează cele mai multe domenii prioritare pentru dezvoltarea strategică a țării, am solicitat o creștere a numărului de locuri, pentru că în ultimii ani am asistat la o scădere a numărului de locuri. În acest an, în acest moment, nu avem decât un număr de locuri care s-a alocat la nivel național și care este aproape identic cu cel de anul trecut. Încă nu avem o repartizare pe universități.

Dan Cașcaval a adăugat că vor fi dezvoltate liniile de predare în limba engleză deoarece Universitatea Tehnică din Iași face parte, alături de alte 9 universități europene, din Consorțiul „Ingenium” care vor dezvolta în comun specializări, iar diplomele acordate vor fi recunoscute între universități.

Dan Cașcaval: În mod clar că este posibilitatea înființării unor specializări. Noi vom merge acum mai mult pe specializări în limba engleză. Să nu uităm că intrarea noastră în consorțiul european ”Ingenium”, alături de alte nouă universități din Europa, impune înființarea unor specializări care să fie derulată în comun și cu o singură diplomă, acordate de cât mai multe universități din acest consorțiu. Deci suntem forțați cumva prin includerea în acest consorțiu.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)