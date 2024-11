(AUDIO) Iași: Circulația tramvaielor pe tronsonul Podu Roş – Primăverii, reluată

Publicat de , 11 mai 2020, 18:20

De astăzi, s-a reluat circulaţia tramvaielor în municipiul Iaşi, pe tronsonul Podu Roş – bulevardul Primăverii.

Modernizarea căii de rulare a tramvaielor a fost efectuată cu fonduri europene, după cum a precizat primarul Mihai Chirica:

De astăzi, practic, am permis tuturor celor care sunt angajați să folosească transportul public de călători, în condițiile deja menționate: în limita locurilor de pe scaune, cu mască și mănuși. De asemenea, pentru a sprijini reluarea activității economie în orașul nostru, am crescut exponențial vehiculele aflate la stradă (autobuze, tramvaie) și am reluat circulația pe unele tronsoane, cum ar fi: Podu Roș – Primăverii – Țuțora.

Edilul Mihai Chirica a precizat că în aceasta lună va începe şi înlocuirea căii de rulare a tramvaielor pe tronsonul Tg. Cucu – Piaţa Chirilă:

Am continuat lucrările și pe zona Tudor Vladimirescu, între Bucșinescu și Calea Chișinăului. Lucrările continuă într-un ritm alert, profitând și de lipsa unui trafic major, așa cum eram obișnuiți pe zona Tudor Vladimirescu, și chiar de dimineață am analizat ca în perioada următoare să începem lucrările și pe strada Pădurii, aproape de Piața Chirilă, o linie extrem de distrusă, care are nevoie de intervenție rapidă. Modernizarea se va face și acolo, tot prin fonduri europene.

A consemnat Constantin Mihai.

