(AUDIO) IAȘI: Astăzi, cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar

(AUDIO) Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins de astăzi la mai multe puncte de trecere a frontierei din România, inclusiv în județul Botoșani

Sistemul de Intrare/Ieșire, cunoscut ca EES, este extins, începând de astăzi, la mai multe puncte de trecere a frontierei din România, inclusiv...