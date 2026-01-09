Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) IAȘI: Astăzi, cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar

(AUDIO) IAȘI: Astăzi, cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar

(AUDIO) IAȘI: Astăzi, cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar

Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 11:31

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, activitatea didactică a fost afectată astăzi în județul Iași, însă în mai puține unități de învățământ decât ieri.

Cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar.

Decizia suspendării activității didactice a aparținut Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.

Tot acestea au stabilit și modalitățile de recuperare a materiei pierdute, după cum a precizat Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași: ”În cursul zilei de astăzi, activitatea didactică este suspendată în două unități de învățământ din județul Iași, Școala Profesională Dagâța și Liceu Tehnologic ”Petre P Carp” Țibănești. În condițiile în care aceste avertizări meteorologice vor fi actualizate, desigur că unitățile de învățământ vor fi foarte atente la modul în care ele pot afecta activitatea didactică și vor fi luate măsurile care se impun punctual în momentul în care impune această măsură.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(FOTO) Probleme din cauza vremii în jud. Botoșani. Intervenții, drumuri blocate, cursuri suspendate
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 09:49

(FOTO) Probleme din cauza vremii în jud. Botoșani. Intervenții, drumuri blocate, cursuri suspendate

Circulația este îngreunată pe 7 sectoare de drum județean –  Săveni  –  Rădăuți-Prut, Dorohoi – Mileanca –...

(FOTO) Probleme din cauza vremii în jud. Botoșani. Intervenții, drumuri blocate, cursuri suspendate
(AUDIO) Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” din Iași marchează 55 de ani de existență
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 09:37

(AUDIO) Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” din Iași marchează 55 de ani de existență

Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” din Iași marchează 55 de ani de existență, printr-o ceremonie organizată, astăzi, la Teatrul...

(AUDIO) Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” din Iași marchează 55 de ani de existență
(AUDIO) Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri
Prim plan vineri, 9 ianuarie 2026, 08:40

(AUDIO) Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri

Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri. În...

(AUDIO) Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri
Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 18:58

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie

Cursurile au fost suspendate sau se desfăşoară online, inclusiv mâine, în zeci de şcoli din 15 judeţe, din cauza ninsorilor abundente şi a...

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 18:06

Vrancea: Risc de blocaj bugetar la Fitioneşti, singura comună din judeţ care nu a aprobat majorările fiscale

Comuna Fitioneşti a rămas singura unitate administrativ-teritorială din judeţul Vrancea care nu a aprobat majorările de taxe şi impozite locale...

Vrancea: Risc de blocaj bugetar la Fitioneşti, singura comună din judeţ care nu a aprobat majorările fiscale
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 17:51

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele

Feribotul „Bdin”, sub pavilion bulgar, care deserveşte linia Nikopol -Turnu Măgurele, şi-a suspendat activitatea din cauza vântului...

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 17:43

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale, care presupune reducerea graduală a plafonării...

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 17:00

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo, deşi era...

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo