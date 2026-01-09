(AUDIO) IAȘI: Astăzi, cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar
Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 11:31
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, activitatea didactică a fost afectată astăzi în județul Iași, însă în mai puține unități de învățământ decât ieri.
Cursurile au fost suspendate în doar două școli din sistemul preuniversitar.
Decizia suspendării activității didactice a aparținut Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.
Tot acestea au stabilit și modalitățile de recuperare a materiei pierdute, după cum a precizat Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași: ”În cursul zilei de astăzi, activitatea didactică este suspendată în două unități de învățământ din județul Iași, Școala Profesională Dagâța și Liceu Tehnologic ”Petre P Carp” Țibănești. În condițiile în care aceste avertizări meteorologice vor fi actualizate, desigur că unitățile de învățământ vor fi foarte atente la modul în care ele pot afecta activitatea didactică și vor fi luate măsurile care se impun punctual în momentul în care impune această măsură.”
(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)