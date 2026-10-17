(AUDIO) Iași: A fost lansată licitația pentru remodelarea Esplanadei UMF „Grigore T. Popa”

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 09:53

Primăria municipiului Iași a lansat licitația pentru proiectul de remodelare a Esplanadei Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Pentru contractul de proiectare au fost depuse 11 oferte din partea unor asocieri care reunesc 30 de firme, iar valoarea acestuia este de aproximativ 420 de milioane de lei , fără TVA. Însă primarul Mihai Chirica a declarat că întregul proiect ar putea ajunge la aproximativ 5 milioane de euro.

Mihai Chirica: În paralel cu investițiile pe care ei le realizează, am dat și noi drumul la proiectarea esplanadei din fața clădirii UMF. Noi vrem să o modernizăm, să o aducem oarecum în eticheta a ceea ce am făcut și în fața Teatrului Național și a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În cadrul viitorului proiect, elementul central al amenajării va fi fântâna arteziană din fața universității, care urmează să fie concepută și ca o oglindă a clădirilor emblematice din jur, a mai adăugat edilul, Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Dorim să o facem, să fie o oglindă pentru clădirea în care se află acum conducerea UMF Iaşi, acolo unde este Senatul și biblioteca, dar sperăm să găsim și soluții mai bune decât atât și să o facem foarte atractivă pentru studenți.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)