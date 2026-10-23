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(AUDIO) Iași: 11 spații de socializare și inventică, inaugurate la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”

(AUDIO) Iași: 11 spații de socializare și inventică, inaugurate la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 15:35

11 spații de socializare și inventică au fost inaugurate, astăzi, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași.
Nouă dintre acestea sunt situate în interiorul facultăților, iar celelalte două sunt spații exterioare.
Rectorul Universității, Dan Cașcaval, a precizat că în acest fel se dorește întărirea conexiunii între studenți și profesori și, pe de altă parte, petrecerea în mod util a timpului liber.
Dan Cașcaval: Astăzi încheiem o nouă etapă din ceea ce încercăm noi să facem în ultimii doi sau trei ani, să realizăm o conexiune mult mai bună între studenți, de fapt, să-i punem să lucreze împreună și împreună cu noi, nu numai în spațiile consacrate didactice, în laboratoare și în amfiteatre, ci oriunde s-ar întâlni. Și din acest motiv, Fundația Universitară ”Gheorghe Asachi” din Iași, împreună cu compania Amazon, împreună cu alți susținători de-ai noștri și parteneri, am realizat spații de coworking, de socializare, în fiecare din cele 11 universități. Sunt spații deosebit de moderne și de atractive și deja, chiar ieri, înainte de a avea inaugurarea oficială de astăzi, de fapt, ele funcționează de mai mult timp. Mergând prin aceste facultăți, am văzut că studenții sunt acolo, discută diferite teme care îi interesează și eu cred că de aici se vor naște idei foarte bune și pentru universitate, și pentru societatea noastră.
(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
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