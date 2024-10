(AUDIO) Grădina Botanică din Iași găzduiește expoziția anuală de ciuperci comestibile și ciuperci toxice

Astăzi și mâine, Grădina Botanică din Iași găzduiește expoziția anuală de ciuperci comestibile și ciuperci toxice. Expoziția poate fi vizitată între orele 9,00 și 18,00.

Directorul instituției, Cătălin Tănase a explicat că toate speciile expuse sunt culese în județele Iași, Neamț și Suceava: ”Am găsit, din fericire, multe specii de ciuperci. Până în acest moment am determinat 175 de specii. Sunt specii cunoscute, unele dintre acestea fiind comestibile și aș enumera hribii, gălbiorii, de exemplu, sau specii care sunt de asemenea cunoscute pentru consum în zona aceasta, mă refer la pâinișoare, hulubițe sau vinețele cu mai sunt cunoscute și râșcovi și desigur specii foarte toxice, între acestea am găsit speciile de amanita, între care și cea mai toxică specie cunoscută în România e vorba de buretele viperei. Activitatea s-a desfășurat sub directa coordonare a specialiștilor din cadrul laboratorului de cercetare a fungilor de la Facultatea de Biologie și de la Grădina Botanică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza”.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment)