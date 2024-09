(AUDIO) Furnizarea căldurii în municipiul Iași va în sistată începând din acest weekend

Furnizarea căldurii în municipiul Iași va în sistată începând din acest weekend.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că la cerere se mai poate furniza agent termic cu prioritate către școli și spitale.

El a spus că în stocurile de la CET 2 Holboca au mai rămas 10.000 de tone de cărbune, și ar mai trebui să ajungă încă 50.000, după cum prevede contractul semnat iarna trecută.

În luna iulie se va hotărî ce cantitate de cărbune va fi importată pentru viitorul sezon rece. Mihai Chirica: ”Spre sfârșitul acestei săptămâni vom închide furnizarea. Practic, de noaptea trecută au început să se dezamorseze unele dintre echipamente, a mai fost încă frig pe perioada nopții, am mai avut încă cereri de căldură, inclusiv în unitățile sanitare, mai ales, și, vom încerca vineri după-amiază să dăm afară întregul sistem, rămânând doar la cerere pe eventuala pornire unui cazan de apă fierbinte din CET 1 – Iași pe gaze naturale. Restul rămâne în conservare pentru iarna care urmează. Cărbune am mai avea în contract în jur de 50-60 de mii de tone. Pentru o jumătate de iarnă dacă iarna este, să spunem, una din parametrii pe care știm noi de regulă, o să vedem dacă diferența o s-o achiziționăm. Această decizie o s-o luăm undeva în jurul lunii iunie-iulie.”

