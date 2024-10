(AUDIO/FOTO) UMF Iaşi, gazda Conferinţei Anuale a Asociaţiei Facultăţilor de Medicină din Europa (AMSE)

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2023, 17:49

La Iași se desfășoară, începând de astăzi, timp de trei zile, Conferința anuală a Facultăților de Medicină din Europa.

La eveniment participă și instituții de specialitate din Statele Unite.

Președintele Asociației Facultăților de Medicină din Europa, Harm Peters, a declarat că lucrările se vor axa pe implementarea programelor digitale în domeniul predării specialităților la facultățile de medicină.

Acest lucru nu presupune doar adaptarea curriculei universitare, ci va avea urmări și asupra tratamentele pacienților: ” Acest eveniment este foarte important, deoarece este reuniunea anuală a tuturor facultăților și școlilor de medicină din Europa. Sunt bucuros să mă aflu aici, la Iași, unde se desfășoară acest mare eveniment. Vom discuta și vom analiza transformările digitale din lumea medicală, cu precădere impactul asupra procesului didactic. Urmările sunt și în domeniul învățământului, dar și în domeniile tratamentelor. ”

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Viorel Scripcariu, a declarat că instituția pe care o conduce a imaginat o reformă curriculară, dar aceste lucruri au fost întrerupte de pandemie: ” Noi credem că suntem la momentul în care a trebuit să facem o reformă curriculară. UMF Iași a propus acest lucru încă înainte de pandemie, p andemia ne-a dat un pic peste cap. Nu se va referi numai la digitalizare sau informatic. Reforma curriculară înseamnă o schimbare a procesului de învățământ, în totalitate, pentru că noi, facultățile de medicină în marea majoritate avem un proces didactic, care am putea să spunem că datează de 40-50 de ani și se aplică cam în aceeași formă. Noi, la Universitatea de Mediciă și Farmacie din Iași am început acest proces, dar am început un pic invers. Am început cu procesul de evaluare a calității actului didactic și a ceea ce studentul în magazinează în timpul procesului didactic. A m făcut reforma sistemului de evaluare prin introducere a examenului scris în format digital. Acum ne vom preocupa foarte mult de procesul de învățare în sine. ”