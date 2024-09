(AUDIO/FOTO) Peste 800 de artiști din toată lumea, zeci de filme și concerte, expoziții, show-uri de modă, conferințe, dezbateri, workshop-uri și tabere de creație la Romanian Creative Week 2022

În perioada 20-30 mai 2022, la Iaşi, se va desfăşura cea de a doua ediţie a Romanian Creative Week.

În acest an, vor fi 12 expoziţii organizate faţă de patru cât au fost în urmă cu un an şi vor fi prezenţi 800 de artişti din toată lumea.

Organizatorul evenimentului, Irina Schrotter, a subliniat că supriza ediţiei din acest an este cel mai mare festival de muzică şi arte vizuale din Moldova, intitulat „Catedral”: „E a doua ediţie a Romanian Creative Week, am dublat timpul în care se desfășoară de la 5 zile anul trecut, la 10 zile anul acesta,. De la 4 expoziții anul trecut la 12 expoziții și instalații anul acesta, practic, ne întindem pe o arie care începe de la Râul Bahlui pe lângă Facultățile de Construcții și Arhitectură, trece prin grădinile Palas, Palat, merge mai departe pe bulevardul Ștefan cel Mare către Braunstein, Piața Unirii unde vom avea o instalație semnată de artistul ucrainean Nikita Kadan care a trecut ieri prin Iași și ales locația. Mergem pe la galeriile din zona strada Lăpușneanu, Palade şi Tonitza, pe strada Lăpușneanu vom avea trei activări, trei cornere care aparțin House of Influencers și urcăm mai departe pe bulevardul Copou începând de la Statuile Voievozilor până sus la Stadionul „Emil Alecsandrescu” unde veți vedea cea mai mare expoziție de New Media, peste 83 de artiști şi 100 de exponate.”

Edilul Iaşului, Mihai Chirica, a arătat că Romanian Creative Week trebuie să se transforme într-un brand al Iaşului, aceste evenimente fiind precursoare Festivalului Naţional al Educaţiei: „Deschidem șirul de evenimente unde Romanian Creative Week se va continua cu „Festivalul Internațional al Educației” care va cuprinde și „Festivalul Iei” și desigur multe activități sportive, cele trei turnee de tenis de câmp pe care le vom ține tot în aceeași perioadă până la sfârșitul acestei veri. Spunem noi, că am dat startul sezonului estival pentru orașul nostru și credem că în felul acesta vom atrage atenția tuturor mai ales celor care vor dori să ne viziteze.”

Peste 800 de artiști din toată lumea, zeci de filme și concerte, 12 expoziții, 40 de show-uri de modă, 7 conferințe, dezbateri, workshop-uri și tabere de creație, la Romanian Creative Week 2022

Romanian Creative Week (RCW) 2022 a fost prezentat, în premieră, marți, 3 mai, în cadrul unei ample conferințe de presă organizate de Primăria Municipiului Iași, la care au participat primarul Mihai Chirica, precum și mai mulți reprezentanți ai RCW.

A doua ediție a celui mai important eveniment dedicat industriilor creative românești va avea loc în perioada 20 – 30 mai, în capitala Moldovei, fiind organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu Iași”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, alături de mulți alți parteneri.

Surpriza de proporții din acest an este CATEDRAL, cel mai mare festival de muzică și arte vizuale din Moldova, aflat la prima ediție și inclus în calendarul oficial al RCW 2022. Publicul va avea parte și de expoziții indoor și outdoor, concursuri și intervenții arhitecturale, evenimente new media, provocări de realitate augumentată și imersiuni în realități virtuale, workshop-uri, show-uri de modă, proiecții de film, muzică live, competiții de gaming, tabere de creație muzicală, conferințe privind drepturile de autor, dar și din sfera Innovation & Digital.

„Încercăm, într-o manieră cât mai firească cu profilul local și național, să ne mulăm pe noua transformare digitală, precum și pe tot ceea ce înseamnă creativitate. De aceea, am salutat încă de la început acest proiect, Romanian Creative Week, și cred că el este și trebuie să rămână un brand național pe care Iașul, cu generozitate, ar trebui să-lofere întregii țări”, a spus Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași.

La rândul său, Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative, a declarat, în cadrul conferinței de presă de marți: „Cel mai important este că am reușit să construim o platformă care conectează tot ce înseamnă creativitate românească, și nu numai. Zic nu numai pentru că, la Iași, anul acesta, spre deosebire de anul trecut, vor veni și artiști internaționali. Ne dorim să nu rămânem doar o platformă națională, ci să devenim o platformă regională, care să conecteze tot ce înseamnă țările din Europa de Est cu întreaga lume”.

Ediția din acest an a RCW este conturată în jurul a șase arii centrale ale creativității: Arts & Crafts, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Design, Innovation & Digital, New Media.

Întreaga conferință de presă organizată, marți, la Primăria Municipiului Iași poate fi vizionată aici:

https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi/videos/5031975346890163

Arts & Crafts: spectacol de artă și urbanism

Arts & Crafts găzduiește o serie de evenimente precum expoziții, instalații de artă, workshop-uri și conferințe, cu un program consistent de activități cu artiști, arhitecți, designeri și profesioniști din industrie. Proiectele din cadrul acestei secțiuni a RCW 2022 își propun să aducă în centrul atenției peisajul artistic românesc și conexiunea sa cu scena internațională de artă și urbanism.

Manifest of Now, eveniment în cadrul secțiunii Arts & Crafts, este dedicat artistului ucrainean Nikita Kadan, a cărui lucrare-manifest va fi expusă în Piața Unirii din Iași. Instalația, curatoriată de Marlene Herberth și Elena Viziteu (Ionescu), va fi produsă de meșterul german Thomas Fink, stabilit într-un sat din Sibiu, în contextul în care artistul Nikita Kadan se află în Kiev.

Incantatio Mundi, expoziția centrală a ediției din acest an a RCW, este despre resetarea contemporană a artei, a designului, a meșteșugului și a arhitecturii. Evenimentul, curatoriat de KraftMade – Marlene și Alex

Herberthde – va avea loc la Baia Turcească și la Grădina Botanică – Transient Flora, în perioada 23 – 30 mai. Expoziția din acest an vine și cu o provocare la dialog între artiști și public: „Cum am vrea să arate viitorul?”.

Brushes & Dust este o expoziție dedicată artei în toate formele ei, de la arte vizuale până la new media și pictură murală. Evenimentul, curatoriat de Maria Bilasevschi, își propune să ofere publicului un univers complex, prin intermediul lucrărilor produse de nouă artiști.

Expoziția va fi găzduit de Palatul Culturii din Iași, în perioada 26 – 30 mai.

Heritage RE:CODED, care va avea loc la Galeria Tonitza, pe Strada Lăpușneanu din Iași, pune în lumină o serie de proiecte ale studioului Foræva, axate pe reimaginarea tradiției și a meșteșugurilor viitorului, prin prisma dezvoltării tehnologiei și a științei informatice. Expoziția se va desfășura pe toată perioada RCW.

Ion Barbu – The Pebble Tamer, expoziție găzduită de ArtEast Gallery și curatoriată de Dana Lungu, propune o serie de mici instalații petro-poetice semnate de Ion Barbu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în Grad de Cavaler și premiat în cadrul a zeci de evenimente artistice internaționale.

Maelstrom, expoziția semnată de Ioana Olăhuț și găzduită de curtea interioară a Palatului Culturii, surprinde printr-o instalație care te va inspira la meditație. Lucrarea este construită speculând desenul geometric al unui singur element central – un copac a cărui substanță lemnoasă ia forma unei suite de paralelipipede combinate. Deși sortit descompunerii, el continuă să crească, datorită impulsului vital.

One Single Shot, care va avea loc la Galeria Theodor Pallady, este o expoziție de fotografie curatoritată de Marian Pălie, artist care conectează mai multe arii de interes, precum fotografia, colajul nonfigurativ, instalațiile video și designul bibliofil.

SinCronia, eveniment artistic curatoriat de Marian Pălie, funcționează ca o declarație pentru libertatea și diversitate totală a formelor de expresie. Expoziția, care va putea fi admirată la parterul Băii Turcești, va aduce la Iași lucrările a 25 de artiști.

The Aftermath of a Losing Battle, expoziție care va avea loc la Palatul Braunstein, prezintă lucrările a opt artiste contemporane, absolvente ale Universității de Artă și Design Cluj-Napoca. Evenimentul, curatoriat de artistul vizual Anca Bodea și de pictorița Ioana Olăhuț, dezvăluie procese creative, concluzii ilustrare și dovezi palpabile ale tensiunilor psihologice, încrâncenărilor competitive și expectanțelor sociale sau personale presante care însoțesc creația artistică.

Bahlui Vision / Walk & Talk, eveniment curatoriat de Florin Mindirigiu, activează promenada Râului Bahlui, pentru a transforma, prin intermediul lucrărilor unor artiști aflați la început de drum, o zonă importantă a Iașului. Expoziția urbană are ca scop demonstrarea faptului că arhitectura poate avea un puternic impact public, prin mobilier urban necesar și creativ, care să-i atragă din nou pe ieșeni în această zonă a orașului.

În cadrul Secțiunii Arts & Crafts va fi organizat și evenimentul VIITORUL CULTURII, care va cuprinde trei dezbateri moderate de Ștefan Teișanu: Cultura și dezvoltarea durabilă. Prioritățile Iașului; Ecosistemul creativ al Iașului; Dezvoltarea sectorului cultural ieșean.

Content Creation – lecția complexă de creație

Secțiunea Content Creation reunește creatorii de conținut din majoritatea industriilor creative cu care interacționăm în fiecare zi: muzică, film, social media și gaming.

Moldova Film Festival, eveniment curatoriat de Caterina Pruteanu și găzduit de Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, din Iași, aduce în prim-plan filmele regizoarei germane Angela Schanelec. Artista se alătură celei de-a doua ediții a Moldova Film Festival, pentru o retrospectivă (aproape) completă a operei sale uluitoare și face inclusiv o selecție de trei filme ale ei, care vor fi prezentate, alături de celelalte producții, publicului ieșean. Moldova Film Festival se va desfășura în perioada 20 – 29 mai.

Musicalling, eveniment dezvoltat în parteneriat cu Raiffeisen Bank și extins pe trei arii – Musicalling Showcases (22 – 29 mai), Musicalling Music Camp (25 – 30 mai) și IndieRO On Tour (26 mai), are loc în mai multe locații din Iași și aduce numeroase showcase-uri ale unor artiști români, dar și o tabără de creație muzicală și o serie de workshop-uri dedicate în special producătorilor independenți de muzică. Curatorul evenimentului este Roton Music.

City Kings, dezvoltat împreună cu Vodafone și găzduit de Sala Sporturilor din Iași, este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de gaming, reunind nume importante din această zonă: de la gameri profesioniști până la streameri recunoscuți la nivel național și nu numai. Ediția din acest an va găzdui și o puternică competiție 1v1, cu premii surpriză. Curatorul evenimentului, care va avea loc în perioada 27 – 29 mai, este Roton Music.

House of Influencers, eveniment curatoriat de Sebastian Comănescu și care se va desfășura, în perioada 27 – 29 mai, pe Strada Lăpușneanu, din Iași, este dedicat platformelor de social media, oferind soluții despre cum pot fi obținute performanțe în mediul virtual.

Creative Entrepreneurship – partenerul antreprenorilor

Creative Entrepreneurship, secțiune dezvoltată în parteneriat cu UniCredit Bank și dedicată tinerilor care își doresc să facă pasul spre antreprenoriat, va găzdui conferințe și workshop-uri pe teme ce țin de

antreprenoriatul creativ, precum și un showroom open doors dedicat designerilor prezenți la Romanian Fashion Week. Evenimentele – conferința (25 mai) și Creative Collective Designers Showroom (27 – 29 mai) – vor avea loc în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii, respectiv în Sala Ravel, din cadrul Palas.

Design – viitorul în designul vestimentar

Secțiunea Design a RCW 2022, dezvoltată în parteneriat cu Raiffeisen Bank, pune accentul pe responsabilitate, pe inovare, pe circularitate și pe grija pentru viitorul designului vestimentar.

Romanian Fashion Week (RFW), aflat la a XIV-a ediție, este cel mai important eveniment de modă din România, care aduce la Iași, în acest an, peste 100 de designeri consacrați și designeri emergenți, în trei zile cu peste 40 de show-uri pe catwalk. Totodată, evenimentul prezintă și creațiile secțiilor de design vestimentar ale celor mai importante patru universități de profil din țară. Astfel, Romanian Designers (27 – 29 mai), secțiunea din cadrul RFW curatoriată de Ovidiu Buta, este dedicată designerilor care și-au transformat pasiunea într-un brand de succes pe piața românească și/sau internațională. IF Platform, secțiunea din cadrul RFW coordonată de Lucian Broscățean și având-o drept consultant creativ pe Ioana Ciolacu, este dedicată tinerilor designeri.

RE:CUT, expoziția centrală a Romanian Fashion Week, organizată la Palatul Culturii din Iași și avându-l drept curator pe Ovidiu Buta, sintetizează într-o singură instalație unul dintre cele mai puternice și mai importante concepte ale perioadei: UPCYCLING. Vorbim despre reutilizarea creativă a unor colecții și modele vechi, transformate în ținute care descriu perfect moda acestui an.

From waste to experimental couture, expoziție care va avea loc la Palatul Culturii, prezintă o mini-galerie de accesorii și piese vestimentare realizate din materiale plant based și sustenabile.

Evenimentul, curatoriat de Caterina Pruteanu, va avea loc în Lobby-ul Sălii „Henri Coandă” – Palatul Culturii, în data de 26 mai.

RCW Forum reprezintă o serie de conferințe care vor reliefa variate aspecte ale industriilor creative, cu accentul pus pe consistență, relevanță și emoție. Subiecte de actualitate vor fi abordate de experți în domeniu, din diferite perspective, cu exemple din propriile proiecte. Fiecare prezentare va fi urmată de o secțiune de Q&A.

Evenimentul, curatoriat de Lucian Broscățean, va avea loc în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii, în data de 26 mai 2022.

Innovation & Digital – viitorul industriilor creative

Innovation & Digital este secțiunea din cadrul RCW dezvoltată în parteneriat cu BCR și George, primul banking inteligent, care prezintă o succesiune de evenimente-declarație menite să arate abordarea lumii actuale față de viitorul industriilor creative. Cele trei conferințe din cadrul secțiunii Innovation & Digital au ca teme: IQ Digital (Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alexandri” din Iași – 27 mai), Blockchain (Sala Cub a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, 25 mai) și Outsource to Product (Sala Mozart din cadrul Palas, 28 mai). Evenimentul va mai găzdui o serie de workshopuri, programate pentru data de 29 mai.

New Media – îmbinare între tehnologie și artă

Secțiunea New Media, dezvoltată în parteneriat cu glo™ și curatoriată de artistul vizual Andrei Cozlac, va fi împărțită în două segmente- cheie: New Media Alley (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt) și New Media Street (Bulevardul Carol I), evenimente care combină tehnologia cu arta, NFT-urile și prezintă noi forme de comunicare și de cunoaștere artistică.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este un eveniment organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național care activează în sectorul Industriilor Creative din România, avându-i drept parteneri pe: Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu Iași”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, UniCredit Bank, glo™, BCR, Raiffeisen Bank, Lancome, Philips, Vodafone, Rodotex, Greenfield Copou, Freudenberg, DPD, Lenovo, Samsung, Volvo, Red Bull, Polirom, Uniunea Artiștilor Plastici Iași, StakeBorg, Code 932, FONTIS, Institutul Cultural Francez, IndieRO, Spitalul Militar Iași, Școala „Gheorghe Asachi” Iași, Direcția Apelor Prut, PRO TV, Kiss FM, TVR Iași, Agerpress.

Echipa Romanian Creative Week

W: romaniancreativeweek.ro

E: presa@romaniancreativeweek.ro

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro şi eveniment oficial)