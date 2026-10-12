Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Peste 30 de mii de credincioşi au participat aseară la tradiționala procesiune „Calea Sfinţilor”.

(AUDIO/FOTO) Peste 30 de mii de credincioşi au participat aseară la tradiționala procesiune „Calea Sfinţilor”.

(AUDIO/FOTO) Peste 30 de mii de credincioşi au participat aseară la tradiționala procesiune „Calea Sfinţilor”.

Publicat de Jasmina Percic, 12 octombrie 2026, 06:48

Peste 30 de mii de credincioşi au participat aseară la tradiționala procesiune „Calea Sfinţilor”.

Preoți și pelerini au însoțit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pe străzile din centrul Iaşiului. În aceeaşi procesiune a fost purtată şi racla cu moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamț.

Înalt Prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a menționat importanța sfinților în viața credincioșilor: ”Doi Sfinți care, deși trăitori în vremuri diferite, ne învață un singur lucru: că omul care merge la esența lucrurilor, dobândește sfânta simplitate, adică realitatea lipsită de lucruri aproximative, confuze, cenușii, căldicele. Și cred că și pentru aceasta, credincioșii simt că în Sfânta Parascheva, în mod deosebit, se află ceva special. Probabil rugăciunea ei, jertfa ei, capacitatea ei de răbdare și, mai ales, puterea ei de a purta în rugăciunile ei suferința lumii. Bucurie Sfântă tuturor, pelerinii să se bucure de o clipă în prezența Sfinților și să plece cu ei la casele lor, să le spună celor întâlniți pe cale și celor de acasă că Bun și dulce este Domnul, minunat întru Sfinții săi.”

Cele două racle au fost depuse apoi în baldachinul special amenajat în curtea mitropolitană. Acestea vor sta până joi dimineață pentru ca toți pelerinii care ajung la Iași să se poată închina la ele.

Până acum au trecut pe la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva peste 125 de mii de pelerini. Alte câteva mii așteaptă la rând pe culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei.

Pe cele două splaiuri ale Bahlului nu mai sunt pelerini, iar circulația auto este deschisă.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
De astăzi, focșănenii racordați la sistemul centralizat vor avea căldură în calorifere
Prim plan luni, 12 octombrie 2026, 06:39

De astăzi, focșănenii racordați la sistemul centralizat vor avea căldură în calorifere

Companiile de utilități au început probele de presiune și încărcarea cu apă a instalațiilor de termoficare pentru sezonul rece care se...

De astăzi, focșănenii racordați la sistemul centralizat vor avea căldură în calorifere
Premierul desemnat continuă consultările pentru formarea viitorului Guvern
Prim plan luni, 12 octombrie 2026, 06:28

Premierul desemnat continuă consultările pentru formarea viitorului Guvern

Premierul desemnat, Luca Niculescu, are programate luni noi consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru formarea viitorului Guvern....

Premierul desemnat continuă consultările pentru formarea viitorului Guvern
Medicii recomandă vaccinarea antigripală făcută din timp
Prim plan luni, 12 octombrie 2026, 06:28

Medicii recomandă vaccinarea antigripală făcută din timp

Societatea Naţională de Medicina Familiei îndeamnă populaţia să se vaccineze antigripal înainte de intensificarea circulaţiei viruşilor în...

Medicii recomandă vaccinarea antigripală făcută din timp
Traficul de pe DN 12A rămâne complet blocat în judeţul Bacău
Prim plan luni, 12 octombrie 2026, 06:26

Traficul de pe DN 12A rămâne complet blocat în judeţul Bacău

Traficul de pe Drumul Naţional 12A rămâne complet blocat în judeţul Bacău, după ce podul interbelic de la Ciobănuş s-a prăbuşit, sub...

Traficul de pe DN 12A rămâne complet blocat în judeţul Bacău
Prim plan luni, 12 octombrie 2026, 06:15

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor: negocieri importante pentru viitorul fondurilor europene

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor începe astăzi (12 octombrie) la Bruxelles și reunește reprezentanți ai instituțiilor...

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor: negocieri importante pentru viitorul fondurilor europene
Prim plan luni, 12 octombrie 2026, 05:29

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 12:53

(AUDIO) Pelerinajul ”Calea Sfinților”, diseară la Iași

La Iași se desfășoară, până la 15 octombrie, pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai mare eveniment religios de...

(AUDIO) Pelerinajul ”Calea Sfinților”, diseară la Iași
Prim plan duminică, 11 octombrie 2026, 12:50

Suceava: A treia zi de intervenții pentru lichidarea focarelor ascunse, la incendiul din fondul forestier Marginea

Pompieri militari, lucrători silvici și de la serviciul voluntar pentru situații de urgență continuă misiunea începută vineri dimineață,...

Suceava: A treia zi de intervenții pentru lichidarea focarelor ascunse, la incendiul din fondul forestier Marginea