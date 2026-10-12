(AUDIO/FOTO) Peste 30 de mii de credincioşi au participat aseară la tradiționala procesiune „Calea Sfinţilor”.

Publicat de Jasmina Percic, 12 octombrie 2026, 06:48

Peste 30 de mii de credincioşi au participat aseară la tradiționala procesiune „Calea Sfinţilor”.

Preoți și pelerini au însoțit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pe străzile din centrul Iaşiului. În aceeaşi procesiune a fost purtată şi racla cu moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamț.

Înalt Prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a menționat importanța sfinților în viața credincioșilor: ”Doi Sfinți care, deși trăitori în vremuri diferite, ne învață un singur lucru: că omul care merge la esența lucrurilor, dobândește sfânta simplitate, adică realitatea lipsită de lucruri aproximative, confuze, cenușii, căldicele. Și cred că și pentru aceasta, credincioșii simt că în Sfânta Parascheva, în mod deosebit, se află ceva special. Probabil rugăciunea ei, jertfa ei, capacitatea ei de răbdare și, mai ales, puterea ei de a purta în rugăciunile ei suferința lumii. Bucurie Sfântă tuturor, pelerinii să se bucure de o clipă în prezența Sfinților și să plece cu ei la casele lor, să le spună celor întâlniți pe cale și celor de acasă că Bun și dulce este Domnul, minunat întru Sfinții săi.”

Cele două racle au fost depuse apoi în baldachinul special amenajat în curtea mitropolitană. Acestea vor sta până joi dimineață pentru ca toți pelerinii care ajung la Iași să se poată închina la ele.

Până acum au trecut pe la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva peste 125 de mii de pelerini. Alte câteva mii așteaptă la rând pe culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei.

Pe cele două splaiuri ale Bahlului nu mai sunt pelerini, iar circulația auto este deschisă.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)