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(AUDIO/FOTO) Ministrul Sănătății, despre Spitalul Regional de Urgență Iași: Primii pacienți, așteptați în 2029

(AUDIO/FOTO) Ministrul Sănătății, despre Spitalul Regional de Urgență Iași: Primii pacienți, așteptați în 2029

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 08:24

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a declarat, sâmbătă, la Iași, că lucrările la Spitalul Regional de Urgenţe ar urma să ajungă la nivelul zero la începutul anului viitor, iar primii pacienţi ar putea fi primiţi în 2029.

În timpul vizitei pe şantierul viitorului spital, el a precizat că darea în folosinţă a unităţii medicale ar putea fi extinsă până în 2029: ”Am prelungit termenul de finanțare pentru că experiența ultimelor proiecte ne-a arătat că pot exista tot felul de blocaje, fie administrative, fie tehnice, blocaje în aprovizionarea cu materiale, de exemplu, și atunci, pentru a nu mai ajunge în punctul în care am fost și anume, proiecte care sunt în stadiu de 90% să nu mai poată continua finanțarea, am hotărât prelungirea termenului de finanțare pe o perioadă cât mai largă. Este și perioada exercițului financiar european, perioada actuală, deci cumva suntem încadrați în această perioadă de finanțare, eu cred că termenul de execuție va fi cel anunțat inițial.”

Ministrul a explicat că, în primele luni de lucru, constructorul s-a concentrat pe consolidarea terenului, o etapă complexă, ale cărei rezultate nu sunt încă foarte vizibile.

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi va fi construit pe un teren din zona Moara de Vânt, pus la dispoziţie de municipalitate.

Unitatea va fi desfăşurată pe o suprafaţă de teren de 120.000 de metri pătraţi şi va avea o suprafaţă construită totală de 202.689 de metri pătraţi, care cuprinde nouă etaje, 850 de paturi şi 20 de săli de operaţie.

În această unitate medicală, care va înlocui actualul Spital Judeţean de Urgenţe ‘Sf. Spiridon’, îşi vor desfăşura activitatea aproximativ 3.000 de persoane.

Conform proiectului, SRU trebuie construit pe parcursul a 48 de luni, cu bani alocaţi din fonduri europene, un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi de la bugetul de stat.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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