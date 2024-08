(AUDIO/FOTO) Incendiu la un apartament de la etajul 4 al unui bloc de pe strada Canta, municipiul Iași

În această dimineață, în jurul orei 9, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași au intervenit pentru stingerea unui incendiu într-un apartament de la etajul patru al unui bloc de pe strada Canta, municipiul Iași.

Focul a izbucnit de la o candelă nesupravegheată lăsată în locuință. S-a intervenit cu mai multe autospeciale, patru persoane, dintre care trei minori, fiind evacuate din clădire.

Maior Tudor Mihai Simionescu, comandantul detașamentului unu de pompieri, a precizat că nu au fost înregistrate victime și a oferit informații pentru Radio Iași cu privire la coordonatele operațiunii de stingere a incendiului: ”Am intervenit pentru stingerea unui incendiu, apartamentul se afla la etajul patru. Incendiul a pornit de la o candelă uitată în sufragerie. Incendiul s-a extins la bucătărie și la restul apartamentului. Am intervenit foarte repede. Incendiul l-am stins în limitele pe care l-am găsit. Am evacuat patru persoane, dintre care trei fetițe, trei minore. Am intervenit cu trei autospeciale, o autospecială de descarcerare și o ambulanță de prim ajutor. Lucrurile au fost rezolvate, din fericire, foarte bine, nu am folosit foarte multă apă. Apartamentele de desubt nu ar trebui să fie foarte mult afectate. Am întocmit documentele, procesul verbal a fost predat proprietarului, strângem baza materială, ne întoarcem la bază, continuăm pregătirea.”

(Radio Iaşi/Horia Daraban/FOTO Horia Daraban)