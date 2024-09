(AUDIO/FOTO) În municipiile Iași și Pașcani s-a desfășurat, astăzi, Bursa Locurilor de Muncă

[su_spacer]

33 de persoane au fost angajate, astăzi, la Bursa Locurilor de Muncă desfășurată în județul Iași. 680 au fost selectate să participe la interviurile ulterioare. În total, 1.070 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au participat la eveniment. Purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Adriana Sârghie, a precizat că au fost ofertate 1.200 de locuri de muncă, din partea a 75 de agenți economici; 11% dintre acestea au fost rezervate persoanelor cu studii superioare: Purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Adriana Sârghie: Participă 75 de agenți economici în ambele locații, Casa de Cultură a Studenților din Iași și Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani. Oferta angajatorilor este de peste 1200 locuri de muncă. 11% dintre acestea se adresează persoanelor cu studii superioare, iar pentru persoanele cu studii superioare, cele mai solicitate meserii sunt de inginer, atât în domeniul construcțiilor, cât și pe industrie. De asemenea, se caută economiști sau asistenți manageri. Persoanele cu studii medii au o paletă foarte diversificată de oferte, de la muncitor necalificat până la muncitori cu calificări înalte, astfel încât fiecare participant are posibilitatea de a-și găsi în acest moment un loc de muncă corespunzător atât pregătirii profesionale, cât și studiilor pe care le are.

Peste 95% dintre persoanele care au vizitat standurile sunt absolvenți ai școlilor profesionale și colegiilor tehnice din județ:

– am căutat un loc de muncă în calitate de electrician, am găsit ceva acum urmează să depun CV-ul, nu am absolvit, doar am lucrat în domeniul acesta, 3 ani. Acum vreau să-mi caut un loc de muncă în care să mă pot și califica

– domeniul auto mai mult, deocamdată referitor la preț nu prea am întrebat, așa ca să fiu sigur, doar m-am interesat să văd că am ce profil sunt sau ce găsesc, dar o meserie stabilită o am deja, am pregătire sudor, încă fac pregătire sudor

– sunt elev la Colegiul Mihail Sturza, sunt pe profesională, sudor, să fie cât de cât ok plătit, și bine, asta după ce o să arăt eu cât de bun sunt.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)