(AUDIO/FOTO) Iași: Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 11:15

UPDATE ora 11:30 – Mii de credincioși au participat, în această dimineață, la Sfânta Liturghie, săvârșită cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan, alături de un sobor de preoți din ţară şi din străinătate.

Credincioșii care se află încă la rând, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva și a Sfântului Paisie de la Neamț au putut urmări slujba în timp real, pe ecranele de mari dimensiuni, amplasate de-a lungul traseului.

Sunt 18 mii de persoane care așteaptă opt ore ca să ajungă la baldachinul cu sfintele moaște, așezat în curtea Catedralei din Iași.

Aceștia spun că se roagă, în primul rând, pentru sănătatea lor și a celor dragi:

UPDATE ora 9:15 – Mii de pelerini s-au adunat în fața Catedralei Mitropolitane din Iași pentru a participa la Sfânta Liturghie prilejuită de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Punctul central al pelerinajului va începe la ora 9:00, în fața Catedralei Mitropolitane din Iași, când va fi oficiată Sfânta Liturghie prilejuită de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Slujba va fi oficiată de un sobor de preoți din România, Republica Moldova, Grecia, Serbia și Franța, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan.

Credincioșii vor putea participa la slujbă de pe Pietonalul Ștefan cel Mare, unde sunt amenajate aproximativ cinci mii de locuri, dar și de pe Esplanada Teatrului Național, cu o capacitate de circa șapte mii de persoane.

Pentru ca și pelerinii aflați la rând să poată urmări ceremonia, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a instalat ecrane de mari dimensiuni de-a lungul traseului.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Lucian Apopei: ”Pentru ca un număr tot mai mare de credincioși să poată participa la acest moment de rugăciune, spațiul destinat pelerinilor va cuprinde, și din acest an, zona amenajată dintre Catedrala Mitropolitană și Teatrul Național. De asemenea, cei care nu vor reuși să ajungă în apropierea spațiului liturgic vor putea urmări Sfânta Liturghie pe ecranele de mari dimensiuni aplasate în mai multe zone pe Pietonalul Ștefan cel Mare până spre Palatul Culturii.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)