Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Iași: Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Parascheva

(AUDIO/FOTO) Iași: Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Parascheva

(AUDIO/FOTO) Iași: Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 11:15

UPDATE ora 11:30 – Mii de credincioși au participat, în această dimineață, la Sfânta Liturghie, săvârșită cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan, alături de un sobor de preoți din ţară şi din străinătate.

Credincioșii care se află încă la rând, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva și a Sfântului Paisie de la Neamț au putut urmări slujba în timp real, pe ecranele de mari dimensiuni, amplasate de-a lungul traseului.

Sunt 18 mii de persoane care așteaptă opt ore ca să ajungă la baldachinul cu sfintele moaște, așezat în curtea Catedralei din Iași.

Aceștia spun că se roagă, în primul rând, pentru sănătatea lor și a celor dragi:

UPDATE ora 9:15 – Mii de pelerini s-au adunat în fața Catedralei Mitropolitane din Iași pentru a participa la Sfânta Liturghie prilejuită de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Punctul central al pelerinajului va începe la ora 9:00, în fața Catedralei Mitropolitane din Iași, când va fi oficiată Sfânta Liturghie prilejuită de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Slujba va fi oficiată de un sobor de preoți din România, Republica Moldova, Grecia, Serbia și Franța, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan.

Credincioșii vor putea participa la slujbă de pe Pietonalul Ștefan cel Mare, unde sunt amenajate aproximativ cinci mii de locuri, dar și de pe Esplanada Teatrului Național, cu o capacitate de circa șapte mii de persoane.

Pentru ca și pelerinii aflați la rând să poată urmări ceremonia, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a instalat ecrane de mari dimensiuni de-a lungul traseului.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Lucian Apopei: ”Pentru ca un număr tot mai mare de credincioși să poată participa la acest moment de rugăciune, spațiul destinat pelerinilor va cuprinde, și din acest an, zona amenajată dintre Catedrala Mitropolitană și Teatrul Național. De asemenea, cei care nu vor reuși să ajungă în apropierea spațiului liturgic vor putea urmări Sfânta Liturghie pe ecranele de mari dimensiuni aplasate în mai multe zone pe Pietonalul Ștefan cel Mare până spre Palatul Culturii.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Două loturi ale centurii ușoare a Iașului trebuie scoase din nou la licitație
Prim plan miercuri, 14 octombrie 2026, 06:44

(AUDIO) Două loturi ale centurii ușoare a Iașului trebuie scoase din nou la licitație

Ieșenii vor mai aștepta o vreme până când centura ușoară a orașului va deveni realitate. Aflat la Bruxelles, la Săptămâna Europeană a...

(AUDIO) Două loturi ale centurii ușoare a Iașului trebuie scoase din nou la licitație
Infecțiile respiratorii și pneumoniile sunt în creștere în județul Vaslui
Prim plan miercuri, 14 octombrie 2026, 06:17

Infecțiile respiratorii și pneumoniile sunt în creștere în județul Vaslui

Infecțiile respiratorii sunt în creștere în județul Vaslui. Peste o mie de cazuri într-o singură săptămână. Se înmulțesc îmbolnăvirile...

Infecțiile respiratorii și pneumoniile sunt în creștere în județul Vaslui
(AUDIO) Infiltrații de apă la Palatul Culturii din Iași: noul manager interimar va cere o evaluare amănunțită a stării clădirii
Prim plan marți, 13 octombrie 2026, 17:46

(AUDIO) Infiltrații de apă la Palatul Culturii din Iași: noul manager interimar va cere o evaluare amănunțită a stării clădirii

Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii, după ce au...

(AUDIO) Infiltrații de apă la Palatul Culturii din Iași: noul manager interimar va cere o evaluare amănunțită a stării clădirii
(AUDIO) 60.000 de sarmale, pregătite pentru masa pelerinilor. Meniul va fi în mare parte de post
Prim plan marți, 13 octombrie 2026, 17:27

(AUDIO) 60.000 de sarmale, pregătite pentru masa pelerinilor. Meniul va fi în mare parte de post

Peste 60 de mii de sarmale sunt pregătite pentru a fi oferite pelerinilor mâine, cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Directorul...

(AUDIO) 60.000 de sarmale, pregătite pentru masa pelerinilor. Meniul va fi în mare parte de post
Prim plan marți, 13 octombrie 2026, 17:24

Asociația Divas anunță conferința de presă „Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între muzică și arte vizuale”

Asociația Divas vă invită la conferința de presă dedicată proiectului “Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între...

Asociația Divas anunță conferința de presă „Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între muzică și arte vizuale”
Prim plan marți, 13 octombrie 2026, 11:38

Mii de credincioși înfruntă ploaia pentru a ajunge la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

UPDATE ora 11:30 – Peste 7000 de pelerini așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie...

Mii de credincioși înfruntă ploaia pentru a ajunge la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan marți, 13 octombrie 2026, 10:11

METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 13-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor...

METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului
Prim plan marți, 13 octombrie 2026, 09:07

Începe concursul pentru directorii de școli. În județul Iași, 327 de candidați concurează pentru 306 posturi

Astăzi are loc prima probă, cea eliminatorie, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori de școală. În județul Iași au...

Începe concursul pentru directorii de școli. În județul Iași, 327 de candidați concurează pentru 306 posturi