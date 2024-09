(AUDIO/FOTO) IAŞI: Ceremonia de deschidere a anului academic la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”

Peste 500 de studenţi şi cadre didactice au participat, astăzi, în aer liber, la deschiderea anului academic la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.

Festivitatea a avut loc în campusul studențesc Tudor Vladimirescu.

Rectorul universității, Dan Cașcaval, a declarat că, din cauza pandemiei, au fost adoptate măsuri excepționale în ceea ce privește desfășurarea cursurilor și în domeniul cazărilor.

Marea majoritate a cursurilor se vor desășura online, excepție făcând primii doi ani de la toate facultățile și anul VI de la Facultatea de Arhitectură.

Dan Cașcaval: Am gândit sistemul din următoarele considerente: în primul rând trebuia să aducem anii întâi la scoală pentru că este trecerea de la liceu la universitate si atunci trebuie să stie exact care sunt diferentele între cele două sisteme de învătământ, în al doilea rând anul VI Arhitectură este un an foarte dificil si presupune contactul direct între studentii nostri si profesori, este un an în care se finalizează foarte multe proiecte, iar anul II a fost vitregit anul trecut de o scoală să spune on-side, datorită faptului că al doilea semestru practic a fost online si am dorit să recuperăm această lipsă de la scoală. Ceilalti ani deja cunosc sistemul de învătământ, pot lucra la fel de bine si online pentru primul semestru si vor veni în al doilea semestru. Al doilea argument este acela că prin prevederile ordinului de ministru comun care, am înteles, că astăzi s-a modificat putin dar a rămas la fel de restrictiv în campus putem caza doar jumătate din studentii pe care îi cazam până acum si a trebnuit cumva să echilibrăm si cazarea din campus si să o coordonăm cu activitătile online si on-side. În acest sens în primul semestru vom putea caza 4000 de studenti, de fapt capacitatea maximă admisă de ordinul de ministru pentru noi este de circa 5500 de studenti. Deci în primul semestru vom caza 4000 de studenti, iar în al doilea semestru 5200 de studenti.

La rândul său, directorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bogdan Budeanu, a precizat că preţurile pentru cazare s-au majorat cu minim 50 la sută.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)