(AUDIO/FOTO) Două instalaţii New Media, amplasate în Copou în cadrul Romanian Creative Week, au fost furate

Organizatorii evenimentului Romanian Creative Week au declarat că se adresează instituțiilor statului în cazul sustragerii a două instalații care urmau a fi prezentate în cadrul manifestărilor de la Iași.

Cele două instalații aparțin artistului vizual, Andrei Cozlac, și sunt intitulate Fluid Memory și Brâncuși Infinity.

Instalațiile au fost montate, noaptea trecută, în jurul orei 1, iar astăzi, la prima oră, urma să fie adăugată tehnica necesară.

Se estimează ca pagubele sunt în jurul la o mie de euro.

Andrei Cozlac: Două din instalațiile pe care le-am montat mai jos de Super-Copou, pe bulevard, au fost instalate pe data de 25, la 1 dimineața. Cumva, ele erau sub protecție, dar nu știu ce s-a întâmplat că dimineața nu le-am găsit acolo. Am sesizat organizatorii principali de acest eveniment, urmând ca ei să sesizeze organele de autoritate responsabile. Componenta tehnică nu am montat-o atunci, tocmai pe principiul ăsta – ci doar partea hardware, ce ține de structura pentru instalație. Practic, infrastructura a dispărut, dar prejudiciul este undeva în jur de 5.500 de lei, destul de păgubos. Probabil cuiva i-a plăcut foarte mult instalația.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)