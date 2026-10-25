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(AUDIO) Fonduri europene pentru revitalizarea Institutului Cantacuzino din Iași. Ce planuri are Ministerul Sănătății

(AUDIO) Fonduri europene pentru revitalizarea Institutului Cantacuzino din Iași. Ce planuri are Ministerul Sănătății

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 10:02

Prezent la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că a discutat cu primarul municipiului preluarea terenului și a clădirii dezafectate care aparțin de Institutul Cantacuzino, în vederea depunerii unui proiect pentru revitalizarea instituției:

”Voi avea discuții la nivel guvernamental cu Ministrul Apărării, căci de Ministerul Apărării aparține, pentru a putea transfera clădirea cu terenul către Primăria Municipiului Iași, astfel încât să poată aplica la fundurile europeane disponibile și cu sprijinul Ministerului Sănătății pentru realizarea acestui nou obiectiv de investiții. Și vă spun de ce este atât de important, pentru că lângă este spitalul unde se realizează intervenții multe de transplant, și atunci este bine ca ele să fie în apropriere unul de altul și pentru a se dezvolta și mai bine zona de transplant.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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