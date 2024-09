(AUDIO) Fermierii din Vaslui se confruntă cu o lipsă acută a hranei pentru animale

Fermierii din Vaslui se confruntă cu o lipsă acută a hranei pentru animale, astfel că au ajuns să cumpere porumb din Ucraina.

La 150 de dolari tona, prețul este la jumătate față de cât se vinde în România.

Fermierii vasluieni resimt efectele secetei prelungite de peste an, cea care a făcut ca hrana animalelor pentru iarnă să fie foarte greu de asigurat, după cum a declarat reprezentantul crescătorilor de ovine și caprine din județul Vaslui, Ion Agafiței: ”Mergem de nevoie în Ucraina, că în Moldova nu s-a făcut, deci nu sunt, grăunțe la nivel de Moldova,. Nu avem necesar să le putem cumpăra porumbul. În primul rând, este foarte puțin de proastă calitate și foarte scump. E vorba de un 1,70 lei, 2 lei. În Ucraina am găsit la jumătate de preț. Problemele cele mai importante și mai vitale sunt acum, că nu prea găsim șoferi. Le este cam frică să meargă, că asta e treaba, da am găsit vro doi. Cereale în Ucraina sunt, dar e foarte greu de adus. Deocamdată noi am vorbit cu colaboratorii noștri să ne ajute printr-un comision, care îl vom plăti, în jur de 2000 de tone.”

Cum șoferii de TIR sunt precauți din cauza războiului din Ucraina, fermierii vasliueni sunt nevoiți să îi platească cu cel putin 100 de euro pe zi.

Primele mașini cu porumb pentru animalele din Vaslui vor fi încărcate la Cernăuți.

