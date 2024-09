(AUDIO) Fermierii ar putea primi mai devreme de 16 octombrie plata subvenţiilor

Fermierii ar putea primi mai devreme de 16 octombrie plata subvenţiilor. Aflat ieri, la Piatra Neamţ, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a spus că există banii necesari la buget.

Adrian Oros: Plata subvenţiilor se va face, speranţa mea este, mai devreme decât 16 octombrie, când este data oficială, pentru că am scris de două ori Comisiei şi comisarului, pentru a ne permite să dăm aceste subvenţii mai devreme, pentru că banii îi avem în conturi, discutăm de bani de la buget, iar rambursarea de la Bruxelles va veni în ianuarie, indiferent că noi o să dăm aceste avansuri în octombrie sau că o să le dăm în septembrie. Lunea viitoare o să am o întâlnire finală cu comisarul /…/ la întâlnirea miniştrilor agriculturii, în care sper să am un răspuns favorabil.

Ministrul a reamintit că în această perioadă agricultorii vor primi şi compensaţiile pentru pierderile cauzate de secetă, în valoare de aproximativ 200 de euro la hectar.

Cei aproximativ 34.000 de fermieri aflaţi în această situaţie trebuie să depună cererile până în 15 septembrie, a mai spus Adrian Oros.

