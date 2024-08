(AUDIO) Echipamentele achiziționate pentru spitalul mobil vor ajunge la Iaşi

Echipamentele achiziţionate pentru spitalul mobil de la Iaşi, destinat tratării pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus au intrat, în România, prin punctul vamal de trecere de la Giurgiu, iar astăzi vor sosi la Iaşi.

Informaţia a fost confirmată de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Romeo Olteanu.

Romeo Olteanu: Primele tiruri cu componentele spitalului mobil vor ajunge pe platforma de la Lețcani, la Transagropolis, unde se vor si monta. Acolo se va face si vama în urma solicitării pentru a nu mai intra cu titurile prin oras ca să se meargă la vămuire la Tehnopolis, ele fiind agabaritice. Am înteles că până pe 10 iunie se doreste ca spitalul să fie gata.

Pe de altă parte, liderul consilierilor judeţeni ai PNL Iaşi, Romeo Vatră, s-a arătat sceptic în privinţa termenului preconizat de finalizare a spitalului.

Romeo Vatră: La momentul la care am votat acest spital era clar, tinând cont de context, necesar să avem un spital specializat pe tratamentul bolii COVID. Acum după două luni de zile de când am aprobat acest proiect spitalul încă nu este pus în functiune si nici măcar nu a venit, chiar dacă a apărut primele containere. Din declaratiile făcute astăzi în cadrul Consiliului Judetean se pare că acest transport va mai dura. Noi am cerut clar un termen în care acest spital să fie functional si ni s-a oferit termenul de 10 iunie, dacă e să mă întrebati pe mine cred că acest termen este mult prea optimist.

Spitalul mobil, care urmează să fie amplasat în localitatea Leţcani, va avea o capacitate de 250 de paturi şi va dispune de o zonă specială pentru analize medicale și testarea pacienților, cu săli de operații şi saloane de terapie intensivă.

Costul total al spitalului ajunge la 17,5 milioane de euro. (Radio Iaşi/ Constantin Mihai/FOTO ADI EURONEST)